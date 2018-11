Natale all’Hospice di Solofra. Al via le iniziative per degenti e familiari.

Al Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale dell’Asl Avellino per le cure palliative e la terapia del dolore, fervono i preparativi per festeggiare tutti insieme – pazienti, familiari, equipe medica dell’azienda sanitaria e operatori di Consorzio Italia – il Santo Natale e le ricorrenze di fine e inizio anno.

L’Hospice di Solofra fornisce cure e assistenza a pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata e sostegno alle rispettive famiglie, e proprio agli ospiti della struttura sanitaria sono rivolte e dedicate innumerevoli iniziative, con la finalità di offrire autentici momenti di condivisione e di aggregazione per trascorrere in allegria e serenità il periodo natalizio.

Il programma di iniziative denominato “Natale in Hospice” prevede un primo appuntamento sabato 24 novembre 2018. Alle ore 15.30 saranno collocati e disposti in tutta la struttura gli addobbi natalizi prodotti e creati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pratola Serra Scuola dell’Infanzia di Montefalcione, dell’Istituto Comprensivo di Manocalzati Scuola dell’Infanzia di Candida, San Potito e Parolise, dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto Scuola dell’Infanzia di Montefusco, dagli ospiti della casa di riposo Villa Troisi di Montefalcione e dai volontari di Cittadinanzattiva. Alle 16.30 sarà officiata una santa messa nella cappellina dell’Hospice e la celebrazione sarà accompagnata dai canti sacri del coro parrocchiale di Montaperto, che successivamente allieterà i presenti con un’esibizione di melodie natalizie. Infine, tutti i degenti dell’Hospice riceveranno un dono simbolico da parte dei piccoli alunni e dei volontari che parteciperanno all’incontro.