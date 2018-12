Premio nazionale Pabulum mercoledì 12 al Consiglio Regionale.

IV edizione del nostro Premio Nazionale Pabulum in programma mercoledì 12 dicembre alle ore 12:00 nella sala “Caduti di Nassiriya” della sede del Consiglio Regionale della Campania. Isola F/13, XXI piano. Centro Direzionale di Napoli.

Il Premio dedicato a tutte le fasce d’età è completamente gratuito ed ha la finalità di promuovere e divulgare lo stile alimentare mediterraneo, riconosciuto nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio morale da parte del Consiglio Regionale della Campania, Museo Vivente della Dieta Mediterranea, UNPLI Campania, Distretti turistici Regione Campania, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania Lazio ed ha come partner Città del Gusto di Napoli/Gambero Rosso, Unione Regionale Cuochi Campania, PMI International, Delta 3 Edizioni, UNCI Agroalimentare, AGROCEPI, Associazione Terre del Sud, Associazione Crescere in rosa, Associazione Salerno Attiva Activa Civitas, Associazione Logopea, Associazione Farma e Benessere, Associazione della Terza Età/Università Irpina del Tempo Libero di Avellino.

Ideatrici: Katya Tarantino, Giulia Corrado, Graziella Di Grezia

Direttore Artistico: Davide Cuorvo

Presidente Onorario di Giuria: Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Comitato Onorario di Giuria:

– Nicola Marrazzo, Presidente della Commissione Lavoro e Attività Produttive della Regione Campania

– Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania

– Luigi Raia, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania

– Giuseppe Scarano, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione ASL di Salerno e responsabile del progetto di ricerca internazionale sulla Dieta Mediterranea “CIAO Study”



– Vincenzo Marrazzo, Presidente del Coordinamento Regionale dei Distretti Turistici della Campania

Presidenti Giuria Tecnica:

– Armando Saveriano (sezioni letterarie)



– Marisa Russo (sezioni artistiche)

– Luigi Vitiello (sezione ricetta culinaria)

– Stefano Vacca (sezione foto)