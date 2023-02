Salute Mentale nel Sannio, situazione allo sbando.

La situazione della Salute Mentale nel Sannio è diventata insostenibile per una serie di criticità gravissime che richiedono rapidi e improcrastinabili interventi, a partire dalla nomina del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale quale organo di vertice con responsabilità dell’ organizzazione, senza il quale è impossibile gestire un servizio in grado di tutelare la salute dei malati psichici: sia sul territorio che in altri particolari contesti come il carcere. Soprattutto in un momento in cui – anche a causa della pandemia – la salute mentale è diventata un’emergenza: perché il numero dei sofferenti psichici ha avuto un’impennata senza precedenti, perfino fra i giovanissimi. Viceversa, il servizio a Benevento e provincia, invece di essere potenziato è stato ridimensionato al punto che viene da chiedersi se l’ASL sia in grado di garantire i diritti di assistenza e cura ai malati psichici.

Per rispondere a questo interrogativo la “Rete Sociale” – in qualità di associazione di familiari dei sofferenti psichici – ha indetto la conferenza stampa di venerdì prossimo per rendere nota, con documenti e testimonianze, la situazione sul territorio, nonché nel carcere di Benevento, con il contributo di Samuele Ciambriello, presente all’incontro quale Garante della Campania dei diritti dei Detenuti.