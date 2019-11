San Martino, pizza, alici e vino, da sabato 9 a lunedì 11 a Fragneto l’Abate.

Il caratteristico centro storico di Fragneto l’Abate, in provincia di Benevento, ospiterà sabato 9, domenica 10 e lunedi 11 novembre 2019, la manifestazione “San Martino – Alici e Vino”, giunta alla 19esima edizione. Una ricorrenza contadina che affonda le sue radici nel lontano 11 novembre 1118, data che segnava la scadenza dell’anno “agrario”. In questo giorno di festa, solo in questo borgo sannita, si preparava una pietanza da asporto, una pizza fatta con semplici ingredienti: acqua, farina e alici. Il tutto era sempre accompagnato dal vino novello che placava piacevolmente la sete procurata dal gusto deciso del pesce.

Le massaie del posto lavorano alacremente all’imponente ed enorme pizza con le alici di San Martino, che verrà presentata e degustata nei diversi stands allestiti.

Una manifestazione autogestita, autofinanziata, voluta e organizzata dall’intero staff della Pro Loco Fragneto l’Abate, guidata da Raffaella De Vita, in collaborazione con il Forum dei Giovani. Tanti gli spazi dedicati all’animazione, musica, intrattenimento e alle vecchie tradizioni del paese.

Ecco il programma dettagliato della tre giorni:

Sabato 9 novembre

ore 16.00 – Centro Storico e corso Vittorio Emanuele

Apertura stands gastronomici e artigianali

Ore 17.00 – Palazzo Ariosto

Convegno “Alla ricerca di antichi sapori”

Introduce e modera:

Alberto Febbraro (Alfalab)

Intervengono:

Lucio Mucciacciaro (sindaco di Fragneto l’Abate)

Pasquale Orlando (Sannio Social Factory)

Riccardo Valli (storico)

Seguirà degustazione della Pizza di San Martino

ore 19.00 –piazza Umberto I

Il risveglio delle Janare

ore 20.00

Suoni itineranti con il Trio Balkan

ore 23.30 piazzetta adiacente al vico Annita

“Mezzanotte Bianca”, a cura del Forum dei Giovani

Dj Set Alfredo Cocchiarella

Domenica 10 novembre

ore 10.00 Centro Storico e corso Vittorio Emanuele

Apertura stands gastronomici e artigianali

ore 10.00 Piazza Umberto I

Giochi di strada a cura della Cooperativa Sociale Immaginaria Onlus

Ore 11.30 corso Vittorio Emanuele

Tam Taam Clown – Giocoleria ed equilibrismo

con Gianpaolo Iannace

ore 13.00 Centro Storico e corso Vittorio Emanuele

I Sapori della tradizione Fragnetellese

Tutti a pranzo con le ricette tipiche

Ore 16.00 corso Vittorio Emanuele

I giochi di un tempo

Palio delle botti

Ore 17.00 corso Vittorio Emanuele

Artisti di strada

Ore 19.00 Piazza Umberto I

Lando Café in concerto

Lunedi 11 novembre

Ore 19.00

Estrazione della Lotteria di San Martino

Ore 20.00

Raccontiamo San Martino con castagne e vino