Santa Sofia in Santa Sofia, presentata la quarta edizione.

Ritorna in forma smagliante “Santa Sofia in Santa Sofia” giunta alla sua quarta edizione.

Presentata oggi mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 12.30, presso l’Auditorium Santa Caterina di Palazzo Paolo V a Benevento, l’attesa rassegna di incontri culturali e musicali organizzata dall’ “Accademia di Santa Sofia”.

Svelato il ricco calendario della nuova stagione che si dipanerà con cadenza mensile fino a giugno 2020 e vedrà avvicendarsi appuntamenti eterogenei di grande valenza artistica e culturale, sempre coerenti con lo spirito divulgativo e la determinazione che da anni caratterizzano le proposte dell’ “Accademia di Santa Sofia”, dalla lirica alla musica da camera, dalla letteratura alla storia, dai percorsi di fede alla musica contemporanea, dall’architettura alla scienza fino alla poesia e al teatro, per un eclettico percorso nelle infinite potenzialità dell’ingegno umano .

Affidata all’ardente talento e alla rassicurante maestria di Alessandro Haber la prestigiosa apertura della kermesse domenica 27 ottobre 2019 alle ore 19, con “Haberleggepoesie” un recital di straordinario impatto emotivo dedicato alla poesia mondiale da Neruda a Prevert.

La performance sarà preceduta da una “Conversazione Storica” a cura di Marcello Rotili.

Un appuntamento da non perdere dunque quello della prossima domenica a Santa Sofia, sia per gli amanti del teatro e del cinema sia per coloro che volessero scoprire per la prima volta e sentire da vicino il richiamo della voce di un grande attore echeggiare tra le volte di una sorprendente ambientazione come la Chiesa di Santa Sofia.

All’incontro sono intervenuti Salvatore Palladino, Presidente dell’ “Accademia di Santa Sofia”, Giovanni Cardona Albini, Presidente onorario, Maria Bonaguro Presidente degli “Amici dell’Accademia”, Marcella Parziale Direttore artistico, e Marcello Rotili consulente scientifico.

Calendario completo