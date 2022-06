Sapori Antichi – Premio Sergio Leone, presentazione a Torella dei Lombardi giovedì 16.

Un pezzo d’Irpinia si trasforma in un villaggio western. Un evento unico nel suo genere in programma il 17, 18 e 19 giugno a Torella dei Lombardi (Avellino), con un’appendice il 25 giugno per la presentazione del progetto Mostra “Once Upon a Time… Premio Sergio Leone”.

Domani (16 giugno) alle ore 12.00 l’evento “Sapori Antichi – Premio Sergio Leone” sarà presentato nel corso di una conferenza stampa on line in programma su piattaforma Zoom, collegandosi al link https://us02web.zoom.us/j/81144977137 (ID riunione: 811 4497 7137).

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Torella dei Lombardi, Amado Delli Gatti, il direttore artistico Roberto D’Agnese, e uno dei protagonisti più attesi dell’evento: Eugenio Bennato.

“Sapori Antichi – Premio Sergio Leone” è promosso dal Comune di Torella dei Lombardi e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma Regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori.