Scandone, arriva il centro Dushi.

La S.S. Felice Scandone comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione 2019/2020 con il centro italiano Giulio Dushi.

Classe ‘98, di 200 cm per 102 kg, cresce cestisticamente in quel di Legnano, dove disputa sia i campionati Under 18 di Eccellenza nazionale, sia la Serie C Silver, sia la Serie B. Lo scorso anno, invece, arriva in Serie C Gold con la Cistellum Cislago, con cui mette a referto in 34 partite giocate una media di 21 minuti, 5.7 punti e 5.3 rimbalzi.

Arriva questa estate a Ruvo Di Puglia, proprio nel Girone D di Serie B, prima di passare ad Avellino.

Soddisfatto coach De Gennaro, che con questo ultimo tassello del roster va a completare il reparto dei lunghi.