Scandone, contro Roma un’altra sconfitta.

Ancora una sconfitta interna per la Scandone che sul parquet del Pala Del Mauro cede alla Luiss Roma 61-73, al suono della sirena arrivano anche i fischi.

Il commento di coach De Gennaro:

Meritiamo i fischi, perché dopo cinque settimane credo sia finita la pazienza da parte di tutti. Il periodo di precampionato dovrebbe essere finito, ora tutti si aspettano una reazione da questa squadra. La società ha già fatto tantissimi sforzi ed è mio dovere ringraziarla, come è mio dovere ringraziare i tifosi, presenti anche stasera dopo tre pesanti sconfitte consecutive. In settimana, durante gli allenamenti, sembra andare tutto bene e vedo dei progressi. Poi, il giorno della partita, la paura di perdere e sbagliare sembra prendere il sopravvento. Dobbiamo cercare di crescere sia individualmente che come gruppo. Crediamo in questi ragazzi e personalmente farò di tutto per cercare di farli uscire da questo torpore.