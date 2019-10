Scandone, i ringraziamenti di Santoli agli abbonati, 300 solo nel primo giorno di campagna.

Il 1 Luglio 1948 nacque una bellissima realtà sportiva. In questi 71 anni, siamo stati testimoni, a diverso titolo, di entusiasmo e sacrifici che hanno determinato i tanti successi raggiunti.

La “Felice Scandone 1948” è diventata un patrimonio di tutta l’Irpinia e ha portato il nome di Avellino alla ribalta nazionale ed europea, facendoci sentire orgogliosi di essere irpini.

Oggi #LASTORIACONTINUA e la nostra “beneamata” ha bisogno dell’aiuto di tutti coloro che vogliono bene alla nostra terra.

Si rendono necessari ulteriori sforzi e grande impegno, per questo ci teniamo a ringraziare le 300 persone che nel primo giorno della campagna abbonamenti 2019/2020 hanno deciso di rinnovare il loro atto di amore per la Scandone .

Tutte queste persone hanno deciso di essere al nostro fianco senza se e senza ma. Saremo per sempre grati a loro per aver creduto in questo nuovo corso e in questa nuova gestione, che ha il solo scopo di poter raggiungere l’obiettivo fondamentale di continuare a sostenere i nostri colori e difendere la nostra storia.

Vi ringraziamo di cuore e vi ricordiamo che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti direttamente alla biglietteria del PalaDelMauro, dal martedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Ancora grazie e Forza Scandone.

Gerardo Santoli