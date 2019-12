Brutta sconfitta casalinga per la Scandone Avellino che cade al PaladelMauro contro i Lions Bisceglie. I lupi si arrendono per 54-71 incassando il secondo stop casalingo dopo quello sul campo della Meta Formia. Un brutto passo indietro al termine di una prestazione sottotono in attacco e da completa bocciatura in fase difensiva. Un ko che costringe a navigare nei bassifondi della classifica tenendo conto del ko casalingo di Scauri contro Salerno.