Sciame sismico nel Sannio, nessun danno in Irpinia.

Lo sciame sismico in atto nel Sannio, avvertito anche in alcuni comuni irpini, al momento non ha prodotto criticità evidenti. Lo segnala la Protezione Civile che in un comunicato spiega: “La Protezione civile della regione Campania, attiva in h24, sta monitorando la situazione nel territorio interessato dallo sciame sismico in provincia di Benevento. Non si rilevano, al momento, danni a cose o persone“.

Scosse di magnitudo di 3.0 circa nella mattinata. Diversi i comuni interessati, epicentro a Ceppaloni: San Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaise, Chianche, Sant’Angelo a Cupolo, Apollosa, Roccabascerana, Perturo Irpino, Pannarano, Torrioni, Altavilla Irpina, San Nicola Manfredi, San Martino Sannita, Pietrastornina, San Martino Valle Caudina, Benevento, Tufo, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Ssant’Angelo a Scala, San Lazzaro, Santa Paolina, Montefusco, Castelpoto, Grottolella e Calvi.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma e si tratta della quarta scossa con magnitudo superiore a 2 registrata nell’area dalla mezzanotte di oggi.