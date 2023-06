Sciarma Music, Dono all’Arte in trasferta a Bracciano e Ladispoli.

Grazie alla collaborazione tra

Avellino Jazz e DPA – donazioni a progetti artistici,

doppio appuntamento con

SciarmaMusic

Il recentissimo progetto artistico, nato tra i Monti del Partenio nell’estate del 2022, si presenta nel Lazio con due incontri. Giovedì 8 giugno 2023 “House Concert” in una località segreta

nella zona del lago di Bracciano,

ed il giorno dopo

Venerdì 9 giugno 2023 (ore 21.00) all’ Acme Studio ( Ladispoli – Rm ) SciarmaMusic //////////////////////////////////////////////////////

SciarmaMusic» è un nuovo progetto multidisciplinare, nato in Irpinia e aperto all’arte sperimentale, con laboratori di pratiche d’improvvisazione, in collaborazione con associazioni ed artisti locali, nazionali, internazionali, allo scopo di diffondere la musica e le arti come patrimonio irrinunciabile, e valorizzare la ricerca di nuovi linguaggi. https://sciarmamusic.bandcamp.com/ https://www.acmestudio.it donoallarte@libero.it https://instagram.com/dpadonoallarte https://www.facebook.com/www.avellinojazz.it ///////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\.

DPA,al suo tredicesimo anno, è un’ iniziativa per incentivare le donazioni a progetti artistici.

Attraverso una serie di attività di promozione e informazione si presentano vari progetti artistici,a cui si può dar sostegno, [diretto e senza commissioni], con liberalità.

DPA è un’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione, alla cultura; un’opera di stimolo per sostenere l’arte, la musica, lo spettacolo.

Presentata la prima volta nel 2011, durante la Settimana della Cultura, nel Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico, ha avuto fin d’ora al suo fianco: FutileDjstivo

Avellino Jazz,

Pasquale Innarella

Francesco Lo Cascio l’associazione Fondmusit, HomoMusicus,Claudio Fusacchia,l’ associazione La.Mu.,Tesori d’Irpinia, il Quartetto di clarinetti Samstag, Laboratorio BigOne, Vigilanza Bigone, “Lampioni” , di Domenico Cipriano, PianopercuTromba, “Ri – Scattiamo la cultura”, di Antonella Cappuccio, “Teatro in spalla”, di Clif Imperato,l’ass. ZEZA, con il Maestro Rino Ercolino Irpinia Si Nasce, L’AltroLibro, Crossroads Improring, SMC-sessioni di musica creativa,Davide Maria Viola, Mario Gabola, KnockOver,Carmine Ioanna, Jack D’Amico,Ron Grieco Stefano Costanzo C_C, , Multiversal, Sinjarma 0pen 0rchestra, LiminaTeatro Roberlo Bellatalla, Bruno Tomasello She is along BHB, Avionica ,Hilde Holden Marie Holsen, AvVinAzioni,SLIC,Ri-Uso del Maestro Giuseppe RubiccoSonAzioni, SciarmaMusic,Sonic Alliances, Christof Kurzmann, Ken Vandermark …



Avellino Jazz, che quest’anno festeggia il trentesimo dalla prima edizione, si presenta per la prima volta nel settembre 1993, al Carcere Borbonico, con Enrico Rava ,jazzista dell’anno, e l’European Jazz Quartet, con Palle Danielsson al contrabbasso, Jon Christiansen alla batteria e un giovanissimo Roberto Cecchetto alla chitarra.

Il Festival ha avuto come ospiti, negli anni, diversi artisti internazionali, tra cui Steve Coleman , Hamid Drake, William Parker , John Tchicai, il meglio della musica italiana come Giulio Capiozzo, James Senese, Paolino Dalla Porta, Pasquale Innarella , Antonello Salis, Roberto Cecchetto , Michele Rabbia , Fabrizio Sferra, Gianluca Petrella , Dan Kinzelman e i migliori giovani musicisti italiani, Mauro Ottolini (musicista jazz dell’anno 2012), Giovanni Guidi ,Tony Cattano, Domenico Caliri, Carmine Ioanna e molti altri.

Convegni, laboratori, workshop, collaborazioni con il Conservatorio, Associazioni e Festival completano la proposta artistica presentata negli anni da Avellino Jazz.

Idea Artistica

Valorizzare le nuove esperienze musicali, legate alla creatività e alla evoluzione delle musiche improvvisate, con laboratori teorici e pratici su i linguaggi musicali non idiomatici,

e con un’ approfondimento sull’editoria musicale al tempo della rete (Soundcloud, Bandcamp etc).