Scomparso a Morcone, continuano le ricerche.

Proseguono senza sosta le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari di Bruno Gentilcore, 57 anni, originario di Foiano di Valfortore, scomparso da ieri da Morcone, dove risiedeva in una struttura sanitaria. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco lanciano un appello ai cittadini affinchè chiunque avesse notato bruno chiami immediatamente i numeri di emergenza.

Al momento della scomparsa Bruno indossava pantaloni di colore blue e un giubbino beige, non ha né telefono né documenti ed è claudicante nell’andamento. Chiunque abbia notizie utili può contattare il 112. I carabinieri al termne della prima giornata di ricerche e dopo una riunione organizzativa in prefettura hanno anche deciso di diffondere la foto dell’uomo proprio per cercare di dare una ‘spinta’ alle ricerche.

Nella giornata di oggi una segnalazione di un cittadino, che peraltro conosce Bruno, ha fatto concentrare le ricerche anche nella zona di Campolattaro. A Morcone sono arrivati i cani molecolari dell’Arma di Firenze e per tutto il giorno un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la zona.

Al momento, nonostante lo sforzo di forze dell’ordine e squadre di soccorso, nessuna notizia del 57enne.