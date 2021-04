Scomparso Roberto Ziccardi, medico e sindacalista.

E’ scomparso questa mattina Roberto Ziccardi, medico e dirigente delle Asl, politico del Pci e sindacalista. “Con la scomparsa di Roberto Ziccardi l’Irpinia perde un uomo di grande valore, di riconosciuto rigore morale e intellettuale profondamente legato alle idealità della Sinistra. Roberto ha profuso negli anni uno straordinario riconosciuto impegno nel suo lavoro professionale come Direttore Sanitario del Cto di Napoli e come Direttore Generale dell’Asl2 di Avellino, e nell’impegno istituzionale come Consigliere Regionale della Campania”. Lo scrive in una nota Il Pd irpino.

Rosetta D’Amelio, delegata regionale alle Pari opportunità, scrive: “Sono profondamente commossa nell’apprendere la notizia della scomparsa del dottore Roberto Ziccardi. Lui e sua moglie Carla, che lo ha preceduto, per me sono stati molto più che amici. Medico igienista, direttore generale dell’Asl Av2, consigliere regionale e componente del consiglio nazionale Anaao, Roberto era un intellettuale, un professionista di grande valore e un combattente. Con lui abbiamo condiviso la lotta per i consultori e la militanza nel Pci. Ma soprattutto tanti momenti belli e meno piacevoli delle nostre vite. Mi mancano le parole e mi mancherà tanto lui. Sono vicina nel dolore ai figli Rina, Ivan e Michela”.

Le Acli di Avellino si uniscono al dolore e al cordoglio dei familiari e di coloro che hanno condiviso l’impegno del Dott. Roberto Ziccardi venuto a mancare in queste ore. Così Alfredo Cucciniello, presidente provinciale Acli. “Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per il rigore culturale e la coerenza con i valori della militanza che hanno caratterizzato il suo storico impegno politico nella sinistra provinciale e regionale e nei ruoli istituzionali, nel Consiglio regionale della Campania e da Direttore Generale dell’ASL AV 2; persona onesta ed intellettuale raffinato, strenuo difensore del nostro territorio e dei diritti dei suoi cittadini più fragili, stimato e rispettato anche da coloro che militavano in forze politiche diverse. Da oggi l’Irpinia è ancora più povera; ci mancherai Roberto, caro Compagno di strada. Ti sia lieve la terra”.