Scuola, a Montella e Volturara rinvio al 28.

“L’avvio delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado è fissato per il giorno 28 settembre 2020”.

Lo ha appena deciso il sindaco di Montella, Rino Buonopane. Un rinvio legato anche alle operazioni di voto. In realtà Montella non è l’unico comune della provincia di Avellino che sta disponendo lo slittamento delle attività didattiche. In queste ore si susseguono i rinvii. Anche Volturara Irpina si posticipa l’apertura degli Istituti scolastici al 28 settembre. In questo Comune si vota anche per eleggere il nuovo sindaco.