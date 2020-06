Scuola sicura, al via i tamponi a docenti e personale ata impegnati nella maturità.

Scuole verso gli esami di maturità. Entra nel vivo quindi il piano regionale “Scuola sicura”, promosso dalla Regione Campania.

In Irpinia sono 1683 i tamponi naso-faringei che l’ASL di Avellino, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimantale del Mezzogiorno, ha predisposto per il personale scolastico, docenti e personale ATA, impegnati negli esami di maturità.

I tamponi verranno effettuati nelle giornate di domani 9 giugno, mercoledì 10 giugno e giovedì 11 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso campo Genova ad Avellino, dal personale dell’Asl di Avellino e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.