Serata di gala alla Tenuta Cavalier Pepe mercoledì 10.

La Serata di Gala alla Tenuta Cavalier Pepe è ormai appuntamento irrinunciabile del 10 agosto per Calici di Stelle, l’evento su tutto il territorio nazionale del Movimento Turismo del Vino, che in Campania vede la Kermesse presso “La Veduta”, il Ristorante della Tenuta tra gli incontri più apprezzati per gli amanti del vino. Allietati dal buon bere, con i fiori all’occhiello della Tenuta Cavalier Pepe, ribattezzati per l’occasione “Vini delle Stelle”, si comincia con l’Aperitivo del Cavaliere “Oro Spumante” e Cerri Merry Dry per poi godersi la cena accompagnati da “Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe doc 2021, “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2020, “Grancare” Greco di Tufo DOCG 2019, “Chicco d’Oro” Passito Campania Igt 2018 e “Cerri Merry” Vino aromatizzato. Ma a cominciare dalle 20,00 “Jazz sotto le stelle” incantati dalle sonorità dei musicisti Domenico Tammaro Quartet Italian Swing e Jazz Experience (Domenico Tammaro Voce, Alessandro Pennino – Piano e Manuel Capolupo – Drum e Sax). Il menu delle stelle una sorpresa per il palato dall’Aperitivo sull’Aia con l’Angolo del Casaro (Caciocavallo Impiccato e Mozzarella Calda Fatta al Momento a cura di Milk Coop; Selezione di Salumi e Prosciutto al Taglio a cura di Salumificio Giovanniello) abbinato a Oro Spumante e Cerri Merry Dry; gli antipasti (Polipo alla Citronette Seppia alla Julienne, Salmone Affumicato, Pesce Spada Marinato agli Agrumi) abbinati al Bianco di Bellona Irpinia Coda di Volpe Doc 2021, i primi piatti Calamarata ai Frutti di Mare in abbinamento al Vigna Santa Vara Irpinia Falanghina doc 2020. I secondi piatti (Millefoglie di Branzino con Mazzancolle al Forno e Salsa di Datterino Giallo, e Insalata Capricciosa) con in abbinamento Grancare Greco di Tufo docg Riserva 2019. E poi il Dolce Semifreddo Ferrero Rocher in abbinamento con “Chicco d’Oro” Passito Campania Igt 2018, e Passeggiando sull’Aia con le postazioni dei gelati a cura della Gelateria Aloha, la degustazione del torrone caldo a cura di Dolciterre, e gli Assaggi di fragole e cioccolato dell’azienda agricola Le Rosse di bosco, in abbinamento il “Cerri Merry” Vino Aromatizzato. Tutto ciò in compagnia della fumata lenta del Club degli Amici del Sigaro Toscano. Ed allietati dal quiz a squadre sul tema vino: dove i 3 primi vincitori avranno in omaggio una “Magnum di Taurasi Opera Mia 2015”. Con i partner La Veduta, Amici del Club Toscano, Gelati Aloha, Le Rose di Bosco, Dolci Terre, Giovanniello e Milk Coop la serata ha il costo di 60,00 euro a persona – 25 euro per bambino (menu bambino), sono accettati animali di piccola e media taglia e il parcheggio auto è gratuito. Per arrivare al Ristorante La Veduta, Contrada Bosco, Sant’Angelo All’Esca (Av), uscita autostrada A16 Castel del Lago, direzione Taurasi, proseguire per Sant’Angelo all’Esca. Info e prenotazioni: 082778012, 349/3172480 – 3930725905, eventi@tenutacavalierpepe.it, Sito: www.tenutacavalierpepe.it

