Serata di Gala Sotto le Stelle alla Tenuta Cavalier Pepe sabato 10

Il 10 agosto 2024, presso l’azienda Tenuta Cavalier Pepe, dalle ore 20.00 ha inizio una serata magica organizzata al ristorante La Veduta di Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino, in occasione di Calici di Stelle, l’evento nazionale del Movimento Turismo del Vino. Al chiarore delle stelle, tra vini pregiati, un menù d’eccellenza, musica dal vivo e tante sorprese, la promessa è quella di trascorrere una serata indimenticabile.

L’accoglienza è alle 20.00 con l’Aperitivo del Cavaliere. Passeggiando tra le postazioni del caciocavallo impiccato, del prosciutto crudo al coltello e della mozzarella calda fatta a mano al momento, tra una specialità e l’altra, si brinderà con Oro Spumante e Or’Osè.

La musica Jazz del Music Zone Quartet accompagnerà la serata. Il menu della cena è stato pensato per l’occasione dal Ristorante La Veduta in abbinamento ai vini della Tenuta Cavalier Pepe.

In particolare, il menù prevede: antipasto di Insalata di Polipo alla Catalana; primo piatto con Risotto al Limone, Alici di Cetara e crema di Burrata; secondo piatto con Tonno in Crosta, maionese di Lamponi e Fichi; dessert Cheescake al Mango. Si degusteranno i “Vini delle Stelle”: “Refiano” Fiano di Avellino Docg 2023, “Vigna Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2021, “Grancare” Greco di Tufo Riserva DOCG 2022, “Chicco d’Oro” Passito Campania Igt 2020, “Cerry Merri” vino aromatizzato.

Un’ulteriore occasione di divertimento sarà data da un Quiz a squadre sul tema del vino. Taurasi DOCG Opera Mia 2017 Magnum è il premio per i primi tre vincitori.

Passeggiando sull’Aia, verso la fine della serata, degustando Cerry Merri, il Vino Aromatizzato della Tenuta, gli ospiti continueranno a deliziare il palato tra il Carretto del gelato a cura della Gelateria Aloha, la postazione del torrone caldo di Dolciterre e l’angolo dedicato alla degustazione di “Fragole e Cioccolato” de Le Rosse di Bosco. Al termine della cena, per gli amanti del sigaro, è prevista una fumata lenta del sigaro italiano con gli Amici della Dolce Vita.

Sono previsti menù per bambini e per particolari esigenze alimentari, su richiesta. È garantito l’accesso per i disabili. Gli animali di piccola taglia sono i benvenuti.

Per informazioni Telefono/WhatsApp: 082773766, E-mail: ufficio@tenutacavalierpepe.it