Si chiude la seconda edizione del Festival Letture dal Bosco a Lago Laceno

Con grande entusiasmo si è conclusa la seconda edizione del Festival Letture dal Bosco che si è svolta lo scorso 21 luglio nel suggestivo bosco di faggi del Piano dei Vaccari a Lago Laceno. Il primo festival letterario che rende protagonisti i lettori immersi nella natura, è stato ideato dallo scrittore Giuseppe Tecce in collaborazione con la casa editrice Graus Edizioni e con il patrocinio del Comune di Bagnoli Irpino e della Provincia di Avellino.

L’evento ha registrato una partecipazione eccezionale con un pubblico coinvolto e appassionato che ha goduto di un clima fresco e accogliente, immerso nella bellezza naturale del bosco. La manifestazione, inoltre, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama letterario e artistico che hanno contribuito al suo successo.

A giudicare le performance dei lettori erano presenti Mariano Graus, in rappresentanza della Graus Edizioni, Rosa Anna Lemmo, esperta di letteratura contemporanea e l’insegnante Maria Grazia Nazzaro che hanno decretato i primi vincitori dell’evento. Al terzo posto si è classificato Domenico Spinelli da Monte di Procida, al secondo posto Nuccia Maresca da Avellino e al primo posto si è posizionata Stefania Napolitano da Benevento. I vincitori hanno ricevuto le opere d’arte realizzate da Avventura di Latta, un’officina sociale di artigianato artistico di Napoli.

L’evento è stato moderato da Grazia Caruso e le letture sono state estrapolate da Ljuba. Senza scarpe e Tramonti occidentali di Giuseppe Tecce e Infiniti Frammenti dell’Anima e Orfani Emozionali. I Bambini senza Tempo di Marta Krevsun che ha dato il via alla giornata parlando ai lettori del benessere psico-fisico e spirituale e in qualità di Counselor Professionista ha proposto alcune tecniche pratiche. Michela Ottobre, invece, dell’associazione Sabba de Nuce di Benevento ha concluso la manifestazione con il rito per il Piccolo Popolo per ringraziare il bosco e la natura per aver accolto l’evento.

La corona di fiori, simbolo del festival, realizzata da La Vie En Rose Fiori e Piante di San Giorgio del Sannio (BN) è stata posta sul capo del lettore durante la sua performance ed è stata passata al lettore successivo. Questo gesto simbolico ha rappresentato il passaggio di testimone tra i lettori ed anche il legame profondo tra la natura e la parola scritta. Ogni volta che la corona è stata passata, il pubblico ha assistito a un momento di forte condivisione creando un senso di comunità tra i partecipanti. La vista dei lettori adornati con i fiori, mentre recitano poesie e leggono passi di romanzi, ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva e immersiva.

Il Festival Letture dal Bosco si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura e della natura. Ogni anno, questo evento unico nel suo genere trasforma il cuore del bosco in un palcoscenico naturale dove autori e lettori si incontrano per condividere l’amore per i libri e per il rispetto verso l’ambiente. Sulla scia dell’entusiasmo, gli organizzatori si stanno già attivando per preparare la terza edizione con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di lettori, rendendo Letture dal Bosco un punto di riferimento dell’estate in Campania.