Sicurezza stradale, incontro a Benevento

Nella mattinata odierna si è svolto presso l’auditorium del Convitto “San Vittorino” di Benevento il roadshow sulla sicurezza stradale #sii saggio, guida sicuro nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Campania, dall’ANCI Campania e dall’Associazione “Meridiani”.

All’evento, organizzato dalla Prefettura di Benevento in collaborazione con il locale Ufficio Scolastico, hanno preso parte oltre alle autorità civili e militari del territorio, circa 120 studenti, appartenenti a 3 istituti di istruzione superiore della città ed i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti.

La manifestazione si è articolata in una prima fase di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura con l’intervento di esperti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e dell’Università Federico II di Napoli, conclusasi con la testimonianza del papà di un ragazzo diciannovenne vittima della strada; ad essa ha fatto seguito un momento interattivo con la partecipazione diretta dei giovani presenti ad un percorso virtuale che simulava la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

L’iniziativa si completerà con l’adesione al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale” rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado ed alle Università della Campania che attraverso la realizzazione di video, foto, disegni, testi musicali potranno presentare una proposta per potenziare la sicurezza stradale. I migliori elaborati saranno premiati nella manifestazione conclusiva che si svolgerà il prossimo 9 maggio a Napoli, viale della Liberazione 1 (ex area NATO).

Il Prefetto Raffaela Moscarella ha evidenziato l’importanza di iniziative di sensibilizzazione come quella messa oggi in campo nella provincia di Benevento dove i dati 2024 sulla incidentalità stradale (372 eventi con 285 feriti e 3 deceduti), seppure in diminuzione con riferimento agli incidenti mortali, fanno registrare ancora numeri molto rilevanti.