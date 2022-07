Sii saggio guida sicuro, presentazione dell’edizione 2022-23 venerdì 8 Auditorium Regione Campania.

Venerdì 8 luglio alle ore 12:00 presso l’Auditorium ISOLA C3 – Giunta Regionale Campania – Centro Direzionale si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della IX edizione del progetto sulla sicurezza stradale “Sii Saggio, Guida Sicuro” ideato ed organizzato dall’Associazione Meridiani.

All’incontro parteciperanno il Vicepresidente dell’Associazione Meridiani, Ada Minieri, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone, il Presidente dell’ANCI Campania, Carlo Marino e l’Assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Mario Morcone. Modera l’incontro il Presidente della Commissione Tecnica del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Alfonso Montella.

Nel corso della conferenza stampa verrà proiettato alla presenza dei testimonial Gigi&Ross, lo spot della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a.s. 2022/2023

Il progetto inizia nel mese di settembre 2022 e prevede la partecipazione degli Istituti secondari di primo e secondo grado e delle Università della Campania. E’ destinato agli studenti nella fascia di età dai 16 ai 25 anni, e ha l’obiettivo di stimolare l’attenzione verso la sicurezza, di favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza basate sulla conoscenza e sul rispetto del codice della strada attraverso esperienze educative anche di tipo pratico con le Forze dell’ordine e i nostri partner. Infine di informare dei rischi della incidentalità stradale scaturita dall’uso di device e alcolici.

Il progetto si abbina al Concorso di idee: «Inventa una soluzione per la sicurezza stradale». Sappiamo infatti che almeno un quarto dei feriti nei sinistri stradali sono giovani, dai 15 al 29 anni: quindi è dalla loro educazione stradale che si parte.

Una commissione costituita da esperti in sicurezza stradale e giornalisti assegnerà 25 premi.

La premiazione avverrà nel mese di aprile 2023: in una location ancora da definire sarà allestito il villaggio «Sii Saggio, Guida Sicuro» nel quale saranno divulgati messaggi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

L’area si articola in un villaggio dello sport, organizzato dal CONI Campania, ed un villaggio tecnico con esposizioni interattive sulla sicurezza stradale da parte dei partecipanti al progetto degli enti e delle forze dell’ordine. Si prevede la partecipazione all’evento di oltre 5.000 persone.

Per questo progetto, unico nel suo genere e nel suo coinvolgimento dei territori, e che ha come obiettivo di diventare una best practice in Campania, è stato anche preparato un video promo con Gigi&Ross.