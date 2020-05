Sindaco di San Giorgio del Sannio: preoccupari per bilanci comunali.

Il Sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, scrive al Presidente Anci Decaro e al Presidente di Anci Campania Marino chiedendo a entrambi una particolare attenzione «afferente alla redazione e alla gestione dei bilanci comunali vulnerati dal peso della pandemia.

I Comuni sono in mezzo al guado – scrive pepe – non ce la faranno a sostenere le spese ordinarie e straordinarie e rischinao di cadere irreversibilmente nella situazione opeca di dissesto. Bisogna – conclude Pepe – consolidare il Fondo di Solidarietà destinato ai Comuni, già decurtato al 50% di ulteriori risorse per far fronte all’emergenza e allo stato di precarietà acclarato».