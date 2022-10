Smi, conferma per la D.ssa Ascione sulle problematiche adolescenziali.

Il V Congresso Nazionale Sindacato Medici Italiani (SMI) del 7, 8 e 9 ottobre tenutosi a Tivoli ha conferito alla Dott.ssa Annamaria Ascione la delega per meriti relativi alle progettualità sugli adolescenti che porta avanti da diversi anni.

Un importante riconoscimento che arriva in un momento in cui i lavori da lei ideati – “Ascoltiamo i Giovani” in particolare – sono diventati oggetto di interesse anche di altre regioni come la Puglia, le Marche, la Toscana, l’Umbria e il Lazio, che vogliono svilupparne il modello operativo sostenuto dallo SMI – che vede coinvolti i medici di medicina generale che con gli psicologi, scuole e famiglie svolgeranno un’azione di concerto per far fronte alle esigenze degli adolescenti a seguito della pandemia e non solo.

Un grande traguardo per le battaglie da lei sostenute con il fondamentale sostegno dello SMI, affinché si arrivasse a questo momento, che ha portato all’approvazione di modifiche statutarie nazionali, consentendo così agli psicologi di entrare a pieno titolo e sullo stesso piano, in un sindacato inizialmente di pertinenza medica.

“Sono onorata di poter far parte di un sindacato di così grande rilevanza e per avermi individuata come delegato. Un risultato importantissimo e un’innovazione storica per la categoria, le riforme statutarie pongono lo SMI come sindacato innovativo di categoria e sensibile alle esigenze territoriali” – ha dichiarato la Dott.ssa Annamaria Ascione – “Una svolta che porterà ad un lavoro integrato tra medici, psicologi, territorio, salute, scuola e famiglia”.

“Ringraziamenti speciali per la stima e il supporto di cui oltremodo sono onorata, vanno al Dr. Luigi De Lucia – Segretario Regionale dello SMI, alla Dott.ssa Satina Bianchi – Segretario FESPA Toscana, alla Dott.ssa Pina Onotri – Segretario Nazionale dello SMI e al Dr. Pasquale Contaldi-Segretario Provinciale SMI, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.