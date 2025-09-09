Social Film Festival ArTelesia, la XVII edizione

Mercoledì 10 settembre alle 10, presso la Sala conferenze del Cesvolab Irpinia-Sannio, a Benevento – viale Mellusi 68, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XVII edizione del Social Film Festival ArTelesia.

All’incontro con la stampa interverranno: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura e Carmen Coppola, Assessore alle Politiche sociali entrambe del Comune di Benevento; Raffaele Amore, Presidente del Cesvolab; Mariacristina Aceto, Direttrice del Cesvolab; Maria De Libero, Presidente di Libero Teatro; Christian De Fazio, Direttore artistico del SFFA; Antonio Di Fede, Direttore organizzativo SFFA.

Alla XVII edizione del Social Film Festival che si terrà a Benevento e a Pietrelcina dal 1 al 5 ottobre 2025, saranno ospitati Riccardo Scamarcio, attore e produttore cinematografico; Paolo Caiazzo, attore e cabarettista; Adriana Volpe, conduttrice televisiva e tanti altri illustri ospiti che saranno svelati durante l’incontro.

ArTelesia è organizzata dall’Associazione Libero Teatro APS con la compartecipazione del Comune di Benevento, il finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Film Commission Regione Campania e gode della collaborazione del Cesvolab Irpinia-Sannio.