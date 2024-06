Sogni in Festa, lunedì 17 all’Istituto Bisogno di Montella

Il 17 giugno 2024 a partire dalle ore 10,00 gli enti di Formazione Istituto Bisogno S.R.L. e Scuola Nuova S.R.L. ospitano l’evento di fine anno relativo ai Percorsi Formativi IeFP Istruzione e Formazione Professionale nel Palazzo Capone (ex MUCAM) – attuale sede di Istituto Bisogno – a Montella (Av).

Istituto Bisogno, Ente accreditato dalla Regione Campania, e Scuola Nuova Ente accreditato dalle Regioni Campania e Basilicata, rappresentano una realtà consolidata nel settore della Formazione Professionale

L’evento, promosso dai due Enti di Formazione e intitolato “Sogni in Festa”, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i percorsi formativi per i ragazzi,

un elemento chiave nella lotta contro la dispersione scolastica.

Prenderanno parte all’evento:

– Rino Buonopane, Sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino;

– Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania;

– Maria Antonietta Ciaramella, Coordinatrice Assessorato alla Formazione Regione Campania;

– Giovanni D’Avenia, Presidente Centro Studi Super Sud;

– Giuseppe Bisogno, Presidente Scuola Nuova Srl;

– Vito Bisogno, Presidente Istituto Bisogno Srl.

Modera l’intervento Luca Arlotto

L’evento, che prenderà avvio con una sfilata dedicata al tema dell’evoluzione della donna – dalla preistoria ai giorni nostri – organizzata dalle ragazze del percorso IEFP indirizzo estetica – rappresenta un momento di confronto sui risultati di questa importante misura volta alla lotta alla dispersione scolastica e alle misure di formazione e orientamento al lavoro dei discenti che vi partecipano. Tali percorsi consentono di acquisire una qualifica professionale riconosciuta su tutto il territorio europeo e contemporaneamente di assolvere l’obbligo formativo. Si tratta di una particolare offerta di formazione, parallela alla scuola statale e di uguale valore. Il suo obiettivo è formare ragazzi che intendono inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro e quindi, pur richiedendo impegno e costanza, si svolgono in modo molto diverso dalla scuola tradizionale.

” Il titolo ‘Sogni in festa’ è un’espressione che evoca immagini di celebrazione e gioia – afferma il Presidente Vito Bisogno – una celebrazione della vita, della speranza, della gioia e del successo. Assieme ai ragazzi coinvolti in questo straordinario programma formativo, di elevato profilo sociale e culturale, celebreremo una giornata di festa e il successo che hanno raggiunto dopo un anno scolastico intenso ed entusiasmante”.

Soddisfazione anche nelle parole del Presidente di Scuola Nuova, Giuseppe Bisogno, che trova “negli IeFP uno strumento necessario per consentire a tanti giovani di costruire il proprio futuro, solido e soddisfacente”. Uno strumento, questo, che rappresenta un deterrente contro il fenomeno dell’abbandono scolastico e per il quale i due Enti di Formazione hanno profuso impegno nella costruzione di un progetto formativo di qualità. “I ragazzi sono il nostro futuro e devono tornare a credere nella bellezza dei propri sogni” conclude Giuseppe Bisogno.

L’evento riunirà studenti , educatori, Enti pubblici e privati, professionisti del settore e

rappresentanti delle Istituzioni per discutere delle opportunità offerte dai percorsi formativi IeFP.

Questi programmi forniscono ai giovani competenze pratiche e conoscenze specialistiche,

aprendo loro le porte del mondo del Lavoro ed offrendo una valida alternativa ai percorsi scolastici

tradizionali.

Programma dell’evento:

10.00 – 11.00 Registrazione ed accoglienza

11.00 – 12.00 Saluti Istituzionali e apertura dei lavori

12.00 – 13.30 Rappresentazione degli studenti IeFP “ L’Evoluzione della Donna”

13.30 – 14.30 Pausa pranzo, Banqueting in terrazza e networking con musica live

14.30 – 16.00 Sfilata di moda con le ragazze del Settore Beauty

16.00 – 17.00 Aperitif Dj Set e conclusioni

L’evento è aperto al pubblico, ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione al seguente

indirizzo direzione@istitutobisogno.it entro e non oltre il 14 giugno.

Per maggiori informazioni e per iscriversi si prega di contattare l’ufficio organizzativo ai seguenti

recapiti telefonici: 0828 369024 / 342 6000109.