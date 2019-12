Spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato dai Carabinieri ad Avella.

“Resistenza a Pubblico Ufficiale”, “Lesioni” e “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 35enne di Avella, arrestato dai Carabinieri.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia della Stazione di Avella era impegnata in quel centro per un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passata inosservata un’utilitaria condotta da un 35enne del posto, di possibile interesse nella lotta alla droga.

All’“Alt!”, lo stesso effettua una manovra improvvisa per sottrarsi al controllo, tentando di un investire un Carabiniere: ed è stato solo grazie alla prontezza di riflessi di quest’ultimo – il quale cadendo ha riportato lievi lesioni – che tale azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze.

Ne scaturiva un inseguimento durante il quale, nel maldestro tentativo di disfarsene e verosimilmente recuperarla in un secondo momento, lancia dal finestrino un involucro (prontamente recuperato da un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, e consegnato agli operanti) con all’interno circa un grammo di cocaina e sette grammi di marijuana.

Dopo qualche ora il predetto, già noto alle Forze dell’Ordine, si è presentato spontaneamente in Caserma, asserendo che la sua fuga era scaturita per la mancata copertura assicurativa del veicolo (situazione non riscontrata in quanto l’auto è risultata regolarmente assicurata).

Inchiodato alle proprie responsabilità, il 35enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.

Sequestrata sia la droga che il citato autoveicolo.