Avellino, esonerato Graziani. Bucaro in pole per la sostituzione.

E’ giunta anche l’ufficialità dell’esonero di Archimede Graziani sulla panchina dell’Avellino. Insieme al tecnico di Carrara sollevato dall’incarico anche il suo vice Maurizio Macchioni.

Fatale a Graziani il tracollo interno con il Trastevere. Restano al loro posto il preparatore atletico Pietro La Porta e l’allenatore dei portieri Fabio Patuzzi. Attesa ad horas la scelta del nuovo allenatore che dovrebbe essere Giovanni Bucaro (con Daniele Cinelli vice) e non più Roberto Chiappara.

Il direttore sportivo Carlo Musa infatti non ha trovato l’accordo con l’ex tecnico di Albalonga e Ostiamare. Ora si punta forte sul già ex tecnico e difensore biancoverde pronto a tornare in Irpinia dopo essere stato vicino alla panchina biancoverde ad aprile. Il ds di allora De Vito lo aveva scelto per il dopo Novellino ma Taccone optò per Foscarini.