Basket, Avellino punta ai playoff per sognare in grande

Un quarto posto che può essere la base per sognare. Un’eliminazione ai quarti delle Final Eight che suona come campanello d’allarme. La stagione della Sidigas Avellino è fatta di alti e bassi.

La squadra di coach Vucinic ha messo in mostra tutte le sue qualità, capacità e abilità, ma anche alcuni suoi irrimediabili e pericolosi difetti. Tredici vittorie e otto sconfitte sono lo specchio dell’andamento e del rendimento dei campani. Stykes e compagni hanno in alcune partite surclassato e dominato gli avversari, mentre in altre hanno palesato alcune difficoltà e determinati limiti. La vittoria contro Varese è l’immagine perfetta di tutto ciò. Un primo tempo assolutamente da dimenticare, ma negli ultimi due quarti l’aggressività, la concentrazione e la determinazione l’hanno fatto da padrone. Ed ecco che è andata in scena un’incredibile rimonta di 23 punti. Una vittoria che porta la firma soprattutto di Luca Campogrande. Il 22enne romano è una delle certezze e dei pilastri e sta rappresentando una delle note più liete e gradite, nonostante la giovane età. E pensare che, nei primissimi mesi, ha dovuto fare i conti con un problema fisico. Una volta al top la guardia tiratrice potrà esser ancor più trascinatore, in primis nel tiro dalla lunga distanza, suo grande marchio di fabbrica.

Si è detto della sconfitta ai quarti delle Final Eight contro Brindisi, che rappresenta tutt’ora una macchia nella stagione della Sidigas. Un 92-95 che ancora brucia, soprattutto per il terzo quarto poco a dir poco straordinario e strabiliante, dove Avellino è stato in grado di realizzare addirittura 40 punti. Il ko è arrivato soltanto dalla lunetta ed è questo che lascia ancora un certo amaro in bocca, soprattutto per come poi si è evoluta la competizione, vinta da Cremona.

Ripartire è stata però la parola d’ordine in casa campana. Vucinic è stata bravo a toccare le corde giuste dei propri giocatori, evitando un calo di concentrazione. Certi errori potrebbero costare davvero caro nella corsa play off. D’altronde è arrivare a questi ultimi il grande obiettivo stagionale da non fallire. Il calendario e la classifica fanno capire che il prossimo mese sarà decisivo. È necessario mettere in cascina più punti possibili per presentarsi al rush finale nelle migliori condizioni possibili.

Ma quanto può credere la Sidigas Avellino nel sogno scudetto? I biancoverdi sono la terza favorita, dietro la corazzata Milano (1,20) e l’outsider Venezia (15,00) nel tabellone scommesse della Lega A proposto da Sports Bwin. Insomma, in un’ipotetica e virtuale griglia di partenza i campani occuperebbero una buonissima posizione. Ovviamente il tutto dovrà essere confermata sul campo, perché niente può essere dato per scontato. La lotteria dei play off è imprevedibile e le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo. Sognare però è assolutamente lecito. D’altronde il roster a disposizione di coach Vucinic è di altissimo livello. I risultati, al di là di qualche inciampo, lo dimostrano. Non resta che attendere. Il futuro è tutto da scrivere.