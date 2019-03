Festa a Grottaminarda per la promozione in Eccellenza del Grotta Calcio.

I festeggiamenti sono già iniziati in maniera spontanea domenica scorsa con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato e il clima è rimasto di festa per l’intera settimana, ma domani, domenica 31 marzo, ci sarà la vera festa, quella ufficiale per la promozione in “Eccellenza” della squadra “Grotta Calcio”.

Manifesti di congratulazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, in particolare del Sindaco, Angelo Cobino e del delegato allo Sport, Rocco Di Fronzo, sono stati affissi sulle cantonate della cittadina, e già nella seduta di martedì l’intero Consiglio Comunale si era complimentato con i talentuosi calciatori, il Mister, i tifosi che hanno saputo sostenere la squadra, con la società ASD Grotta 1984 ed i suoi vertici, con gli sponsor, grazie ai quali è stato possibile fare questo percorso fatto di tanti sacrifici ed impegno. Un risultato motivo di grande orgoglio per l’intera Città.

Il Comune di Grottaminarda ha, quindi, dato il proprio patrocinio alla manifestazione che la Società ha organizzato per la promozione nella massima serie regionale.

Intenso il programma per domani. Si comincia, ovviamente, al campo sportivo, ore 16,00, con l’incontro di calcio Grotta – Saviano. L’ingresso sarà gratuito affinché l’intera cittadinanza possa partecipare e sostenere al meglio i campioni in campo. La tifoseria sta preparando appositi cori e coreografie. Realizzata anche una maglietta celebrativa.

Si proseguirà poi alle ore 20,00 su Corso Vittorio Veneto dove tra musica e degustazioni, su un palco appositamente allestito, saliranno tutti i protagonisti di questo esaltante campionato di Promozione che ha visto la Polisportiva Grotta vincente sin dall’inizio.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare e a festeggiare. “Grotta, bentornata in Eccellenza”.