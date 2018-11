Una due giorni di sport in periferia prevista per il 10 e 11 novembre. Con il patrocinio del Comune di Avellino, del Coni provinciale e dell’associazione italiana avvocati dello sport in collaborazione con società e associazioni del settore, è stata organizzata la seconda edizione di Multisport.

L’appuntamento è per sabato dalle 15 alle 19 in Piazza SS Salvatore a Picarelli e domenica dalle 9.30 alle 13.30 a Borgo Ferrovia.