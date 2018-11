Sidigas, a Filloy l’Oscar del Basket come miglior giocatore italiano.

La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare che Ariel Filloy è il vincitore del “Premio Reverberi – Oscar del Basket” nella categoria “miglior giocatore italiano” della stagione 2017/18. La Commissione di giuria si è riunita ieri mattina presso il Municipio di Quattro Castella (RE), sede del Premio fin dalla sua prima edizione nel 1985, nelle persone del sindaco Andrea Tagliavini, dell’assessore allo sport Danilo Morini e dell’ex arbitro internazionale Gian Matteo Sidoli. La cerimonia di consegna dei premi è prevista lunedì 18 febbraio 2018 presso la tenuta Venturini-Baldini di Quattro Castella.

In Irpinia a partire dall’estate del 2017, l’italoargentino, attuale giocatore della Nazionale Italiana, nella scorsa stagione ha dimostrato le sue qualità dentro e fuori dal campo, sia nel campionato italiano Legabasket Serie A che nelle due competizioni internazionali disputate dai biancoverdi (Basketball Champions League e FIBA Europe Cup), che lo hanno portato ad essere uno dei leader indiscussi del sodalizio biancoverde. Nello specifico ha preso parte a 56 match, con high di 23 punti in Serie A a Brindisi.

Nel solo campionato italiano, tra regular season e playoff, la guardia originaria di Cordoba ha viaggiato su una media di 24 minuti, 9.7 punti e 3.2 assist a partita, riuscendo a concretizzare 320 punti su un totale di 33 partite. Egualmente soddisfacenti le cifre nella Basketball Champions League, che lo ha visto collezionare oltre 11 punti, 24 minuti e 3.7 assist di media a partita, per un totale di 160 punti e 56 assist in 14 gare; infine in FIBA Europe Cup, che ha visto la Sidigas Avellino conquistare la medaglia d’argento, ha viaggiato sui 21 minuti, 8.3 punti e 3.3 assist di media a partita in 8 gare totali.