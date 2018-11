Sidigas Avellino batte anche Reggio Emilia.

La Sidigas Avellino si aggiudica la settima vittoria su otto nelle ultime uscite tra Legabasket Serie A e Basketball Champions League. I biancoverdi vincono di misura sul parquet del PalaBigi per 91-75, con coach Vucinic che si dichiara soddisfatto nella conferenza stampa post-partita:

“Ottima partita per noi, specialmente nel primo tempo: l’esordio sprint ci ha permesso di aggiudicarci un sostanzioso vantaggio, che non ha consentito a Reggio di tornare mai realmente in partita. Siamo molto contenti della performance mostrata stasera ma è già tempo di guardare avanti: questa settimana ci attendono due impegni importantissimi, il primo dei quali avrà luogo mercoledì contro il Ventspils. Dovremo assolutamente vincere perché questo ci consentirebbe di avvicinarci all’obiettivo del raggiungimento della seconda fase di Basketball Champions League“.