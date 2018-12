Sidigas Avellino, brutta sconfitta a Cremona.

Serata negativa per la Sidigas Avellino che rimedia una sconfitta presso l’Allianz Dome contro l’Alma Trieste per 110-64. Partita perfetta dei padroni di casa, che mandano tutti gli uomini a disposizione a referto. I biancoverdi si fermano a quota 12 punti in classifica e si preparano alla prossima settimana, che li vedrà impegnati in Champions League contro l’MHP Riesen Ludwisburg mercoledì e in Legabasket Serie A contro la Dinamo Sassari domenica.

Primo quarto (33-21): Decima giornata di Legabasket Serie A, coach Vucinic schiera in quintetto Cole, Filloy, Nichols, Green e Ndiaye; Dalmasson contrappone Wright, Sanders, Silins, Peric e Knox. L’Alma inizia subito forte con il parziale di 9-2 firmato da Sanders e Silins, Green reagisce con la tripla, ma Wright ribadisce per l’11-5. La Sidigas segna solo dalla lunetta con Ndiaye e Cole, mentre Trieste ne approfitta per allungare il divario con la tripla di Sanders (16-8). La Sidigas si sblocca definitivamente con Green e Filloy, riportando i biancoverdi sul -6 a 3 minuti dalla fine del primo periodo (23-17). Sanders sale in cattedra piazzando 4 punti di fila intervallati dalla tripla del solito Nichols (27-20). Sykes fa 1/2 ai liberi ma l’Alma chiude il periodo con il parziale di 6-0 targato Peric e Wright, che vale il +12 ai biancorossi.

Secondo quarto (54-32): I padroni di casa rincarano la dose con il parziale di 8-2 firmato dalle triple di Cavaliero e Fernandez e dalla schiacciata di Mosley (41-23). Per la Sidigas è il solo Sykes a segnare nei primi 4 minuti del secondo quarto (41-25). Coach Vucinic decide di dare la svolta cambiando quattro giocatori in un colpo solo, permettendo a Luca Campogrande di fare il suo esodio stagionale: dopo il tiro dall’arco di Cole, però, l’Alma piazza il contraccolpo con il parziale di 9-0 firmato dalle triple di Fernandez e Sanders. Negli ultimi minuti del secondo periodo è il solo Ndiaye a realizzare dalla lunetta per i biancoverdi, che tornano negli spogliatoi sul -22

Terzo quarto (84-52): Al ritorno in campo la Sidigas non si sblocca, mentre l’Alma continua ad imperversare: 8-2 il parziale per i padroni di casa, sempre più in fiducia contro una Sidigas a cui non entra nulla. è il solito Nichols a reagire con la bomba del 62-38, Knox fa 2/2 ai liberi, Ndiaye e Filloy accennano una timida reazione piazzando 5 punti consecutivi (64-43). Il divario non diminuisce, anzi: i biancorossi si portano sul +31 a 2:45 dallo scadere dei primi 30 minuti di gioco (81-50), coach Vucinic ricorre ancora al time-out. Cavaliero da tre decreta il +34 alla fine del terzo quarto, che si chiude sul 2/2 ai liberi di Sykes per l’84-52.

Quarto quarto (110-64): I biancoverdi inaugurano l’ultimo periodo di gioco con il parziale di 9-0 grazie alla precisione al tiro di Fernandez e Cavaliero. Ndiaye rompe il silenzio con l’arresto e tiro da due, poco utile dal momento che l’Alma ne approfitta per piazzare altri 7 punti consecutivi, contro una Sidigas ormai fuori dal match. Cole prima concretizza un gioco da tre punti e poi serve l’assist per Campogrande, che trova i primi due punti stagionali (100-59). Gli ultimi minuti sono puro garbage time, con il match che termina sul 110-64.

Non è andata come sperava coach Vucinic la trasferta di Trieste, valevole per la decima giornata di Legabasket Serie A. Questo il commento dell’head coach biancoverde nel corso della conferenza stampa post-partita:

“Prima di tutto complimenti a coach Dalmasson e all’Alma Trieste per l’ottima performance e per aver conquistato la vittoria. La nostra partita è stata, invece, disgustosa e dobbiamo pensare immediatamente a come poter rimediare: non è tanto la sconfitta in sé per sé, quanto il modo in cui è arrivata. è difficile fare qualsiasi tipo di commento dopo una prestazione del genere e dopo aver perso con uno scarto di 46 punti: abbiamo fallito in tutti gli aspetti del match. Non abbiamo messo intensità difensiva, mentre in attacco abbiamo preso pessime decisioni, che ci hanno portato a segnare solo 64 punti: è imbarazzante e dobbiamo risalire alle ragioni che ci hanno portato a giocare in questo modo. Siamo la stessa squadra che qualche settimana fa ha vinto partite difficili convincendo, dobbiamo analizzare bene la partita di stasera e da domani si ricomincia“.