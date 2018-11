Sidigas Avellino, impegno casalingo contro il Banvit in Champions, Costello fuori 3 settimane.

E’ la settimana di Sidigas Avellino – Banvit, match valevole per la quinta giornata di andata del Gruppo A di Basketball Champions League. Entrambe le squadre, a quota 7 punti in classifica, hanno maturato fino ad ora una sola sconfitta (rispettivamente contro l’UCAM Murcia ed il Ventspils) su un totale di quattro gare disputate.

Palla a due prevista per mercoledì 7 novembre alle ore 20.30, con possibilità di seguire il match in diretta su Rai Sport, Eurosport Player e su www.livebasketball.tv. La società ricorda inoltre che è attiva la prevendita dei tagliandi per la suddetta gara: tutte le informazioni circa l’acquisto dei biglietti su http://bit.ly/2SG8DQI.

A presentare l’imminente sfida è l’assistant coach biancoverde, Francesco Cavaliere:

“Il Banvit è una squadra ostica, che disputa un campionato molto competitivo. Ha degli esterni dotati di tanta aggressività, molto bravi nell’1 vs 1 e a correre il campo, oltre a dei lunghi molto fisici, abili a sigillare i difensori in post basso, a catturare rimbalzi offensivi e a giocare in pick and roll. E’ una squadra temibile, che fa dell’aggressività, della fisicità e del contropiede le sue armi principali.

Tra le loro maggiori individualità ci sono Perez, ottimo esterno bravo in molti aspetti, come il palleggio, arresto e tiro, il tiro da tre punti ed il movimento in post basso; Oliver, giocatore di grande esperienza e uno dei punti forti della squadra, bravo sia spalle a canestro ma soprattutto molto abile a giocare senza palla: è un giocatore sempre in movimento, che non dà punti di riferimento, e dotato di un buon tiro da tre punti dagli spot up. è un buon rimbalzista offensivo e può giocare sia nello spot di ‘tre’ che di ‘quattro’; Morgan, loro riferimento tra gli interni: giocatore molto duro che corre bene il campo, che gioca bene sui pick and roll e ha un buon tiro dalla media distanza, oltre ad essere un ottimo rimbalzista difensivo.

Noi ci prepariamo ad affrontare questa partita con la voglia di fare bene. Veniamo dall’ottima prestazione contro Trento, in cui abbiamo giocato molto bene in attacco, muovendo tanto la palla e prendendo tiri aperti, andando anche spesso in contropiede; oltretutto è stata buona anche la performance difensiva da parte di tutta la squadra, che ha dimostrato a tratti di saper essere superlativa. Giocheremo ovviamente per vincere, facendo tesoro del lavoro che stiamo portando avanti e delle nostre qualità, provando a migliorarci ulteriormente sia in attacco che in difesa per disputare la miglior partita possibile“.

La Sidigas Scandone Avellino comunica l’esito degli esami strumentali effettuati lunedì pomeriggio dall’atleta Matt Costello: l’ala biancoverde, che ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante il match di sabato 3 novembre contro la Dolomiti Energia Trentino, osserverà un periodo di riposo e riabilitazione ed è auspicabile il suo reintegro in squadra dopo la sosta di campionato.