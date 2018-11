Sidigas Avellino, ritorno alla vittoria in Champions contro i turchi del Banvit, secondo posto nel girone riagguantato.

Ritorno alla vittoria per la Sidigas Scandone Avellino nella Basketball Champions League. I biancoverdi s’impogono 99-95 sul Banvit e scavalcano proprio i turchi assestandosi al secondo posto in classifica. Una partita dai ritmi alti che la Sidigas ha fatto propria nei secondi finali, dove dalla lunetta è stata perfetta. Ancora una volta sono quattro i giocatori in doppia cifra con Green e Nichols a primeggiare nelle statistiche individuali.

Primo quarto (33-30): Tegola Costello per la Sidigas Avellino, che parte con Cole, Filloy, Nichols, Green e Ndiaye; coach Gurgen contrappone Perez, Oliver, Osmani, Morgan e Hazer. Botta e risposta tra i due attacchi, che si scaldano subito al tiro, sia da tre che dal pitturato (10-9 a 7:30 dallo scadere del primo periodo). Break irpino di 7-2 firmato da Green e Nichols, interrotto solo dal tiro da due di Osmani (17-11), seguono i canestri di Oncel e Cole che portano la Sidigas in vantaggio per 19-13 a metà del primo periodo. La partita regna sul filo dell’equilibrio, con la Sidigas che prova a scappare e il Banvit che resta attaccato al match: a 3:25 dallo scadere dei primi 10′ di gioco i 5 punti consecutivi di Ulusoy riportano i turchi ad un solo punto di svantaggio (25-24). Si segna tantissimo nei minuti finali del primo quarto, che termina sul punteggio di 33-30.

Secondo quarto (59-52): Atar apre il quarto realizzando due volte da dentro l’area, Avellino risponde prontamente con la penetrazione di Sykes e la tripla di Filloy (38-35). L’italoargentino è ancora protagonista con il tiro dalla lunga distanza che costringe Gurgen al time-out (41-35). Morgan scuote il Banvit con l’alley-oop, ma la coppia Sykes-Filloy confeziona un parziale di 5-0 e la Sidigas prova a scappare (46-37). Il Banvit torna a segnare grazie a Perez, Green realizza due volte dalla media, ma i turchi si riavvicinano con i canestri di Morgan (da tre) e Perez (liberi) (50-47). Vucinic ripropone Nichols che subito lo ripaga con 9 punti di fila che riportano la Sidigas a distanza di sicurezza (59-50). Atar piazza la schiacciata che manda le squadre negli spogliatoi con Avellino sul +7 (59-52).

Terzo quarto (81-77): Osman riapre la contesa realizzando da dentro l’area. Ndiaye risponde con la schiacciata e subito dopo segnando due liberi, mentre Green realizza da dentro l’area (65-54). Dopo un contropiede sbagliato di Cole, Perez ne approfitta segnando da tre. Avellino non ci sta e prima Nichols e poi lo stesso Cole portano la Sidigas sul +12 (69-57). Dopo l’ennesimo canestro di Green in contropiede, Banvit mette a segno un parziale di 4-0 spezzato dal 2/2 ai liberi di Ndiaye (73-61). I turchi prendono coraggio dalla tripla di Perez. Green commette antisportivo e Banvit ne approfittano riportandosi a -3, con Vucinic costretto al time out (73-70). Avellino riprende a macinare gioco e punti grazie ai canestri di Cole e Nichols che riporta i biancoverdi a +8 (81-73). Perez negli ultimi secondi segna 4 punti consecutivi ed al 30′ la Sidigas è avanti di 4 (81-77).

Quarto quarto (99-95): L’ultimo periodo si apre con la tripla di D’Ercole. Banvit segna solo con Perez, ma è ancora Ndiaye a realizzare dalla linea della carità (86-81). I biancoverdi alzano l’intensità difensiva e mettono 6 punti tra le due squadre grazie ai liberi di Green (89-83). I turchi però rispondono prontamente con i canestri di Perez e Uncel ritornando a -1 (90-89). La partita sale di tono e Avellino ritrova la via del canestro con il 2/2 ai liberi di Green , ma deve fare a meno di Nichols uscito per 5 falli (93-89). Cole fa 0/2 ai liberi mentre Perez fa 1/2 dalla linea della carità portando i gli ospiti a -3 a 30” dalla fine (93-90). La giostra dei liberi premia Avellino con Green glaciale dalla lunetta e la Sidigas batte Banvit 99-95.

Torna alla vittoria la Sidigas Avellino anche in Champions League, che conquista il successo casalingo contro il Banvit 99-95 portandosi al secondo posto in classifica del Gruppo A.

Ad aprire la conferenza stampa post-partita è Demetris Nichols, autore di 24 punti, 6 assist e 7 rimbalzi in 24 minuti di impiego: “è stata una partita dura contro una squadra giovane ed energetica, che ha dato tutto in campo. Noi abbiamo fatto buone giocate, preso buoi tiri e giocato bene al rimbalzo. Abbiamo meritato di vincere“.

A seguire è coach Vucinic a prendere la parola: “Ci aspettavamo una partita dura contro una squadra che aveva i nostri stessi punti in classifica. Hanno molti giocatori giovani ma di ottimo livello nella lega turca. Come ha detto Demetris, è stata una partita dura soprattutto a causa della loro fisicità e con Costello e Campani ancora out, avevamo sicuramente qualche aspetto in più da tenere in considerazione“.