Sidigas Avellino, trasferta a Cantù.

La prima giornata di ritorno di Legabasket Serie A vedrà la Sidigas Avellino affrontare in trasferta l’Acqua S. Bernardo Cantù, nel match valevole per il sedicesimo turno di campionato. Palla a due in programma domani, sabato 19 gennaio, alle ore 20.30 presso il PalaBancoDesio di Cantù, con possibilità di seguire la partita in diretta su Eurosport Player.

Così coach Nenad Vucinic alla vigilia del match:

“Questa mattina, dopo l’allenamento, partiremo alla volta di Cantù e dopo ci recheremo direttamente in Turchia per il match di Basketball Champions League contro il Banvit. Non è un segreto che abbiamo molti giocatori infortunati e che avremmo bisogno di recuperare ma allo stesso tempo è un’opportunità per tutti i ragazzi che finora non hanno giocato tanti minuti di continuare da dove erano rimasti dopo la partita contro l’UCAM Murcia: contro gli spagnoli hanno disputato una buona gara e questo è senz’altro un segnale positivo per noi. Non è un periodo semplice ma dobbiamo cercare di prendere tutto questo come un’opportunità. Partiremo con otto giocatori, tra cui Sabatino, Guariglia ed Idrissou a darci una mano dalla panchina.

A nessuno piace perdere e infatti faremo tutto ciò che ci è possibile per conquistare il successo e non alzeremo bandiera bianca facilmente. La nostra sfida adesso è quella di restare uniti e mantenere la giusta chimica di squadra per essere al massimo quando i nostri infortunati recupereranno e per integrare un eventuale innesto. Prima delle Final Eight dovremo anche riuscire a vincere una sfida in Champions per qualificarci al secondo turno: non sarà semplice ma non sono preoccupato.

Non abbiamo ancora i risultati della visita specialistica sostenuta ieri da Matt Costello e aspettiamo di capire se debba sottoporsi ad intervento chirurgico oppure no; Nichols ha subìto una distorsione della caviglia: al momento è ancora troppo gonfia e in questa situazione è impossibile valutare l’entità dell’infortunio; Green non si è ancora aggregato in squadra e non partirà con noi per le due imminenti sfide; speriamo che Ndiaye ritorni presto in gruppo: avrà delle altre visite verso la fine del mese e da lì in poi ne sapremo di più“.