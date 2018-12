Sidigas Avellino, trasferta a Trieste.

La Sidigas Avellino si prepara al decimo turno di Legabasket Serie A, che la vedrà affrontare la neopromossa Alma Trieste presso l’Allianz Dome. Il match avrà inizio domenica 16 dicembre alle ore 20.45 e potrà essere seguito in diretta su Rai Sport ed Eurosport Player.

Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, ha avuto luogo la consueta conferenza prepartita di coach Nenad Vucinic:

“Come ho detto più volte, da ora in avanti ogni partita del campionato italiano sarà difficile: Trieste è una buona squadra, attualmente in forma, e ci aspettiamo una partita dura. Hanno degli abili tiratori e muovono bene la palla: l’obiettivo principale sarà proteggere l’arco dei tre punti e costringerli ad abbassare le percentuali. Ci concentreremo su noi stessi e faremo di tutto per riacquistare la giusta condizione, che non è quella mostrata nello scorso match, ma siamo positivi: sappiamo di essere una buona squadra e domenica lo dimostreremo in campo.

Nello scorso match contro Novgorod abbiamo sbagliato tiri che solitamente mettiamo a segno e abbiamo fatto registrare troppe palle perse. Non cerco scuse e non ne ho, semplicemente ogni volta che abbiamo avuto la chance di tornare in partita è successo qualcosa che è andato a nostro sfavore. E’ vero, c’è stato molto nervosismo in campo, ma del resto i giocatori sono umani e hanno delle emozioni: dovremo essere abili ad incanalare queste emozioni nella giusta direzione e sfruttarle a nostro vantaggio. Il Nizhny Novgorod è una buona squadra, venivano da una brutta sconfitta in casa e sono stati bravi a reagire: adesso è il nostro turno di mostrare una reazione. Riguardo le nostre condizioni fisiche, invece, posso dire che Campogrande è pronto: non l’ho ancora schierato in campo perché aveva bisogno di sostenere qualche allenamento in più, ma mi aspetto che sia della partita domenica. è un buon giocatore e ha bisogno di trovare fiducia, anche perché è un livello in cui non ha mai giocato. Costello ha ricominciato ad allenarsi ma anche a lui serve tempo per recuperare la forma“.