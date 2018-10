Sidigas, battuta d’arresto a Murcia.

Non riesce il colpo esterno alla Sidigas Avellino che viene battuta dall’Ucam Murcia 72-69. Dopo un primo quarto sottotono, i biancoverdi hanno stretto le maglie difensive giocando a viso aperto contro gli spagnoli cedendo il passo solo alla fine di una partita davvero spettacolare. Mattatore di serata Ariel Filloy che con i suoi 17 punti e il 71% da tre ha tenuto in partita la Sidigas.

Primo Quarto (28-14): Subito parziale di Murcia che con Delia nel pitturato trova 4 punti consecutivi, Avellino risponde prontamente con Nichols dalla media distanza (4-2). La Sidigas è fredda in attacco e gli spagnoli ne approfittano con Doyle, Delia e Rojas e Vucinic si rifugia nel time out (10-2). I biancoverdi ritornano a segnare grazie all’asse Cole-Costello, ma la coppia Rojas – Delia prova a far scappare Murcia (14-6). Dopo il canestro di Doyle, Nichols si mette in proprio e con 4 punti consecutivi prova a far tornare i suoi in partita (19-12). I padroni di casa segnano con continuità: i nuovi entrati Urtasun e Cate segnano da dentro l’area. Cole segna due liberi, ma commette fallo su Booker che dalla lunetta non sbaglia (28-14).

Secondo Quarto (36-33): Avellino inizia in maniera diversa questo secondo periodo e confeziona un parziale di 6-0 grazie a Sykes che segna due volte in arretramento. Il play irpino in contropiede serve N’Diaye che schiaccia (28-20). Dopo l’alley-oop Filloy-N’Diaye, gli spagnoli bloccano il parziale irpino con due punti di Rudez (30-22). La Sidigas con la sua difesa blocca l’attacco di casa e ancora N’Diaye ne approfitta (30-24). Si iscrive a referto anche Filloy con la specialità della casa: il tiro da tre. Sul parquet torna Doyle che con un canestro dalla media tiene a distanza i suoi (34-27). Avellino confeziona di nuovo un parziale di 4-0 frutto dei liberi di Filloy ed un canestro dalla media di Nichols che riporta a -3 la Sidigas. Kloof ritorna a realizzare, ma a fine periodo Cole fissa il punteggio sul 36-33

Terzo Quarto (55-57): Il terzo periodo si apre con due liberi di Doyle. Le triple di Costello e Filloy riportano a -1 la Sidigas, mentre Cole dalla lunga distanza dà il primo vantaggio alla Sidigas (40-42). La partita s’infiamma: Murcia risponde con Kloof da tre, ma Costello e Green portano a +5 la Sidigas (43-48).Avellino è in bonus e Murcia ne approfitta con i liberi di Soko e Delia. Filloy segna da tre, ma Booker pareggia in penetrazione (51-51). Sykes trova tre punti dalla lunga distanza, Murcia ritrova il vantaggio con i canestri di Urtasun e Booken, Filloy da tre riporta avanti la Sidigas (55-57).

Quarto Quarto (72-69): L’ultimo quarto si apre con il botto: pareggio di Booker, risponde Sykes. Urtasun si mette in proprio e segna 7 punti consecutivi (64-59). Avellino non si scompone e piazza il break: Spizzichini segna in penetrazione, Nichols da tre ed ancora il numero 34 a riportare avanti la Sidigas grazie al piazzato dalla media (64-66). Gli spagnoli si riportano avanti con i liberi di Delia e Soko, Filloy da tre riporta avanti i biancoverdi (67-69). Booker da tre dà il +1 a Murcia, Cole sbaglia da sotto ed ancora la guardia spagnola a realizzare dalla lunetta. I biancoverdi non riescono a trovare il canestro e Murcia batte Avellino 72-69.

Sfuma alla Sidigas Avellino l’impresa di conquistare il quarto successo su quattro in Champions League: al Palacio de Deportes di Murcia il verdetto recita 72-69 per i padroni di casa, che si confermano capolista del Gruppo A della competizione europea a quota 8 punti. Tra le file biancoverdi spicca la performance di Ariel Filloy: per l’italo-argentino 17 punti (5/7 da tre) e 4 assist in 31 minuti di impiego.

Ad aprire la conferenza stampa post-partita è proprio il numero 12 della Sidigas:

“è stata una partita difficile e purtroppo non abbiamo approcciato nel migliore dei modi. Nel secondo tempo siamo stati bravi a correggere il tiro ma le partite in Europa sono così: dopo un inizio non ottimale non è semplice portare a casa il risultato“.

La parola passa poi all’head coach biancoverde, Nenad Vucinic:

“Sono d’accordo con Ariel, il nostro inizio di partita non è stato dei migliori e non possiamo permettercelo: dovremo far fronte a questo problema. Nonostante siamo riusciti a rientrare in partita, non siamo stati abili a sfruttare al massimo le occasioni giuste e alla fine Murcia ha avuto la meglio“.