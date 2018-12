Tkd Christmas Event, numeri da record anche per la seconda edizione.

Ventotto società provenienti da tutta la Campania, 200 bambini, quattro tatami, centinaia di spettatori. Numeri da capogiro per la seconda edizione del Tkd Christmas Event, la manifestazione sportiva ideata e organizzata dal delegato provinciale Fita Alfonso Iuliano per promuovere il Taekwondo.

Un allenamento collegiale che si è tenuto domenica 16 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Grottolella, e che ha visto confrontarsi Esordienti A e Cadetti B e A. Una manifestazione spettacolare quanto una gara vera e propria, dalla quale è uscito un solo vincitore: lo sport.

«Il successo è stato maggiore rispetto alla prima edizione – dichiara il Maestro Iuliano – a testimonianza del fatto che il Taekwondo si sta radicando sempre di più sul territorio. Ne sono lieto, vuol dire che l’attività promozionale che porto avanti ormai da 18 anni sta dando buoni risultati».

Dal 2000 infatti, il Maestro Iuliano, presidente dell’Asd Taekwondo Avellino, si dedica alla divulgazione e promozione di questa disciplina olimpica in Irpinia. Un lavoro intenso che gli è valso, nel 2012, la Stella di bronzo al merito sportivo, onorificenza che ogni anno il Coni attribuisce ai personaggi sportivi particolarmente meritevoli.

«Il Tkd Christmas Event è nato come occasione per allenarsi, scambiarsi gli auguri di Natale con le società amiche e regalare simpatici gadget ai bambini presenti – continua Iuliano –. Ringrazio l’amministrazione comunale di Grottolella che ci ha permesso di usufruire gratuitamente del Palazzetto dello Sport, l’emittente Piuenne che ha trasmesso in diretta facebook parte della manifestazione, i Maestri e i tecnici presenti e il delegato provinciale Coni Giuseppe Saviano che ci ha fatto visita. Indispensabile, infine, la collaborazione dei genitori dei miei allievi, che hanno allestito il palasport, e di tutto lo staff dell’Asd Taekwondo Avellino. A tutti – conclude – auguro un Sereno Natale».