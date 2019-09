Stregonerie, a Benevento è Premio Strega tutto l’anno, si inizia giovedì 26.

Dal 26 settembre al 18 giugno, un anno di Stregonerie per ripercorrere la storia dei libri di un premio che è parte della cultura italiana, nel luogo dove nasce il liquore che gli ha dato il nome: libri, scrittori, ospiti internazionali per il Premio Strega a Benevento, tutto l’anno Parte giovedì 26 settembre appunto – come da tradizione dello Strega, sempre il giovedì – la rassegna letteraria ideata e diretta da Isabella Pedicini e Melania Petriello, in sinergia con l’azienda Strega Alberti e la Fondazione Bellonci, e dedicata ai protagonisti e alle storie del Premio Strega, dalla sua nascita ai nostri giorni.

Il celebre premio letterario, nato nel 1947 dalla felice collaborazione tra Maria Bellonci e Guido Alberti, rivela infatti anche una discendenza beneventana rintracciabile nella storica fabbrica di liquore che sorge nel rione Ferrovia della città. In cartellone, la presenza di due autrici che in passato hanno vinto lo Strega: Dacia Mariani e Melania Mazzucco. Ospite internazionale Catherine Dunne.