Taurasi Film Fest, finalmente al via la IV edizione.

La quarta edizione di “Taurasi Film Fest”, l’importante concorso riservato ai cortometraggi organizzato dall’Associazione culturale “Taurasium”, presieduta da Alberico Cardia, con il patrocinio del Comune, guidato dal sindaco Antonio Tranfaglia, era prevista per il giorno 23 agosto, ma a causa delle pessime condizione atmosferiche gli organizzatori furono costretti a rimandare l’evento. Ora l’attesissima rassegna cinematografica si svolgerà venerdì 6 settembre nel castello marchionale di Taurasi, con inizio alle ore 20.

Nel corso della quarta edizione di “Taurasi Film Fest” saranno proiettati, oltre ai cortometraggi in concorso, anche produzioni visive e cinematografiche che avranno come tema conduttore importanti questioni sociali, come l’inquinamento globale e l’abbandono degli animali. Previsti anche gli omaggi ai maestri Franco Zeffirelli e Luciano De Crescenzo.

La manifestazione organizzata dall’associazione del presidente Cardia ha dato un forte impulso affinché Taurasi diventasse davvero una speciale location per la realizzazione di numerose e importanti produzioni cinematografiche e promozionali, con la valorizzare del prezioso patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del paese del vino da parte degli appassionati di cinematografia, di rinomati professionisti del settore e di tanti giovani talenti.

I corti in gara saranno visionati e valutati da un’apposita giuria di esperti, presieduta dallo storico e scrittore Elio Capobianco, che avrà il compito di decretare il vincitore della rassegna, al quale sarà attribuito il prestigioso e ambito premio “Taurasino d’oro”.