Colpi di Scena con Carlo Buccirosso al Teatro Gesualdo a Pasqua e Pasquetta con le attrici irpine Roberta Gesuè e Fiorella Zullo.

Sarà una Pasqua “in famiglia” un po’ diversa quella di Roberta Gesuè e Fiorella Zullo, le due attrici irpine della compagnia di Carlo Buccirosso, che – nel corso della tournèe che le sta portando in giro per tutto lo Stivale – sono pronte a calcare il più importante palcoscenico della loro terra d’origine: il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.

Domenica 21 e Lunedì 22 Aprile alle 21.00, infatti, saranno in scena insieme all’attore napoletano e agli altri membri del cast con lo spettacolo “Colpo di Scena”, ultima fatica di Buccirosso autore e regista, oltre che protagonista.

Lo spettacolo racconta di Eduardo Piscitelli, vice-questore di un commissariato di provincia, che conduce da sempre il proprio lavoro nel rispetto del più integerrimo rigore, con la consapevolezza di svolgere le mansioni di garante dell’ordine pubblico e di difensore della sicurezza del cittadino con la tenacia e la fede di un missionario, «inviato dal cielo esclusivamente per ripulire la terra dalle nefandezze degli uomini scellerati che minacciano la gente cristiana che vorrebbe condurre in pace una vita serena». Tra un difficile caso da risolvere e risvolti inaspettati della sua vita privata, il vicequestore verrà messo a dura prova…

Fiorella Zullo, già collaboratrice di Buccirosso dal 2014, interpreta la dottoressa Valeria Cuccurullo, professionale neurologa e vittima di stupro, che il vicequestore utilizzerà come esca per incastrare un malvivente… Roberta Gesuè, al suo esordio in questa compagnia, è l’integerrima e zelante poliziotta Gabriella Di Lauro, donna dalla forte personalità, che si occupa con dedizione e passione delle indagini del commissariato. Per le due talentuose attrici questi importanti ruoli si aggiungono alle loro già lunghe carriere costellate di tanto impegno e successi e di continua formazione, che le ha viste protagoniste in teatro, al cinema o sul piccolo schermo, in tutta Italia.

Ma entrambe sono felicissime di poter calcare il palco del Gesualdo, di “tornare a casa”, di invitare tutti i loro conterranei ad assistere a “Colpo di Scena” e a trascorrere le festività pasquali a teatro: «Lo spettacolo è divertente, si ride molto, ma lascia spazio alla riflessione per alcuni delicati temi trattati dalla storia – assicurano Roberta e Fiorella – E poi, come dice sempre Carlo, il titolo non tradisce!».