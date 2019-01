Franco Iavarone al Clan H Teatro sabato 19.

Un grande attore presenterà le attività invernali del Clan H Teatro. Sarà Franco Iavarone l’ospite d’eccezione di “Incontro spettacolo”, momento con il quale si apre la stagione invernale della Compagnia teatrale Clan H.

Il maestro incontrerà gli allievi del laboratorio diretto da Salvatore Mazza. L’appuntamento è per sabato 19 gennaio 2019 ore 17 e 30 al Circolo della stampa in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, per conoscere l’attore e regista napoletano, protagonista di film importanti come: “Prova d’orchestra”di Federico Fellini, “Pinocchio” di Roberto Benigni, “Le buone notizie”di Elio Petri “Fontamara”di Carlo Lizzani e tantissimi altri. Iavarone inoltre ha lavorato in teatro con De Simone, Strehler, Taranto e in diverse produzioni nazionali.

L’incontro è gratuito previa prenotazione; gli interessati possono inviare email con dati e numero di telefono: clanhteatro@gmail.com.

“E’ un onore per il Clan H pregiarsi, ogni anno, della presenza di artisti di calibro nazionale. – dichiara Salvatore Mazza, curatore dei laboratori e della formazione della Compagnia – Chi, per un attimo nella sua vita, non ha pensato di avvicinarsi al teatro? E’ importante non lasciarsi divorare da questo dubbio e fare un passo verso di noi, verso i nostri laboratori e tutta la nostra offerta per entrare, in punta di piedi, nel nostro sogno. Un sogno che ci divora da sempre e che, attraverso le nostre attività, rendiamo ragione di vita.”

L’incontro del 19 gennaio farà da apripista alle attività della compagnia che nei prossimi mesi sarà impegnata in diverse produzioni.