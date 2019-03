Limina Teatro aderisce al progetto DPA di giovedì 21.

Limina Teatro aderisce al progetto DPA, con una prova aperta dell’ultimo studio “Marì mar-dalla follia al sublime”. La riflessione sulla “follia” rappresenta il punto di inizio di una ricerca che ha l’obiettivo di far vivere e rivivere spazi e luoghi in forme e modalitá non consuete, tramite la sinergia tra teatro e musica.

L’incontro del 21 marzo alle ore 21.00 vorrá essere a tal proposito un momento dedicato ad alcuni ambienti del Casino del Principe (Avellino).

DPA è un’ iniziativa per incentivare le donazioni a progetti artistici.

Attraverso una serie di attività di promozione e informazione si presentano vari progetti artistici,a cui si può dar sostegno, [diretto e senza commissioni], con liberalità.

Accesso gratuito-Posti limitati

gli interessati possono prenotare scrivendo a donoallarte@libero.it