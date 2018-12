Progetto Hearth Avellino selezionato per Premio Innovazione allo Smau Napoli.

Il Commissario prefettizio, dott. Giuseppe Priolo, comunica che il progetto Hearth: “Avellino: Turismo esperienziale e innovazione”, promosso dal Servizio Strategico Europa del Comune di Avellino è stato selezionato dallo SMAU di Milano tra i partecipanti al Premio Innovazione SMAU allo SMAU Napoli 2018 (13-14 dicembre, Mostra D’Oltremare) come “Casi di successo di Enti che hanno realizzato progetti di innovazione”.

Durante l’evento a Napoli sarà illustrato il progetto allo Smau Live Show, al fine di far emergere le eccellenze del territorio ed i progetti di innovazione tecnologica promossi dai Comuni.

Hearth è un’applicazione per dispositivi iOS e Android che sfrutta la geolocalizzazione e georeferenzazione su mappa per valorizzare il patrimonio di ricchezze nascoste del territorio irpino, sviluppata dall’omonima start-up turismo, fondata da Massimiliano Imbimbo.

E’ un progetto di valorizzazione e promozione dell’Irpinia con l’obiettivo di trasformare i valori del territorio irpino in un nuovo stile di vita volto alla condivisione e alla massima sinergia tra le istituzioni e gli operatori turistici. Tale applicazione ha l’obiettivo di far diventare il Comune di Avellino, l’Area Vasta di Avellino ed il brand Irpinia un marchio leader nel settore del turismo 3.0 rivolto, non solo alle famiglie, ma anche al divertimento, al buon cibo e al turismo culturale.