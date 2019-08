Torna il Fiano Love Fest, da venerdì 2 a domenica 4 a Lapio.

Sarà il piccolo borgo di Lapio, in Irpinia, ad ospitare da venerdì 2 a domenica 4 agosto la decima edizione del Fiano Love Fest, il festival enogastronomico dedicato ad uno dei vini più apprezzati dagli amanti del buon bere. Scopo della kermesse, valorizzare le eccellenze di uno dei territori più ricchi del Sud Italia, mettendo in rete le aziende e creando così un circuito virtuoso in grado riaffermare l’importanza di un comparto fondamentale dell’economia irpina.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Lapiana in collaborazione con il Comune di Lapio, prevede degustazioni guidate a cura di Slow Food di Avellino e banchi di assaggio affidati alla Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) di Avellino. Tante le etichette proposte nella tre giorni: saranno presenti le bottiglie prodotte nelle cantine di Lapio Filadoro, Tenuta Scuotto, Romano Nicola, Feudo Apiano, Rocca del Principe e, da Montemiletto, Macchie Santa Maria, da Grottaminarda, Case d’Alto, da Taurasi, Antica Hirpinia. E, ancora, tanti stand enogastronomici dove poter gustare piatti tipici irpini, come: Agriturismo Anila – Lapio, Officina del Gusto – Lapio, Sapori di Mare ed Oltre – San Potito Ultra, Frantoio Nutile 1911 – Lapio, Dolcivendolo Past Art – Lapio e Officina del gelato – Fontanarosa. Non mancano visite al centro storico, come il trekking per i sentieri di Lapio a cura di Land of Hirpinia, musica live e una postazione astronomica per l’osservazione del cielo notturno.

L’edizione 2019 del Fiano Love Fest è, infatti, dedicata alla luna e all’eco sostenibilità.

Sabato 3 agosto alle ore 17 degustazione guidata di Fiano di Avellino DOCG dell’Areale di Lapio, a cura di Slow Food Avellino, a Palazzo Filangieri.

Domenica 4 agosto, alle ore 20,30, sempre a Palazzo Filangieri, è in programma una cena di beneficenza parte del cui ricavato sarà devoluto ad AISLA, associazione che da più di 30 anni si muove attivamente su tutto il territorio nazionale a favore delle persone con SLA e delle loro famiglie. Saranno presenti gli chef Marco Caputi dal ristorante Maeba di Ariano Irpino, Claudio Lanuto dal Grand Hotel Convento di Amalfi, Gian Paolo Capaldo “The Rag”. La cena vede la collaborazione dello chef Davide Filadoro con la partecipazione di Joaquin Vini, Di Pietro SRL, PingBijoux, Forno a Legna Pompilio, Capobianco Wine & Co, Panificio De Nardo e Megalav.

La cena vedrà la partecipazione straordinaria della chef stellata Rosanna Marziale. “Fiano Love Fest to the moon – sottolinea il sindaco di Lapio, Trisa Lepore – guarda alla luna a 50 anni dalla sua conquista: la luna interrogata sempre dall’uomo e il silenzioso astro che guarda l’uomo, la terra e il suo operare. È inscindibile il legame tra uomo e luna, tra luna e vino, con l’imbottigliamento scandito dalle fasi lunari. Il vino si impone, quindi, come nobile occasione per divulgare le bellezze e le ricchezze del nostro borgo, momento di fortissima inclusione ed aggregazione, di incontro per noi di Lapio e per i tanti avventori che potranno fruire della qualità delle nostre eccellenze, della nostra ospitalità, della nostra arte e cultura, della nostra storia”. (ANSA)ne