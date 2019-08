Torna la Sagra della Maccaronara, lunedì 12 e martedì 13 a Castelvetere sul Calore.

E’ in arrivo la quarantaduesima edizione della Sagra della Maccaronara di Castelvetere sul Calore, tra gli eventi gastronomici più longevi dell’estate irpina, che animerà il borgo sito in provincia di Avellino, lunedì 12 e martedì 13 agosto. La sagra è organizzata dalla locale Associazione Pro-Loco di Castelvetere sul Calore con il patrocinio del Comune di Castelvetere sul Calore e coinvolgerà, come da tradizione, l’intera cittadina che, ancora una volta, si riunisce attorno ad uno dei simboli più caratteristici del territorio. La Maccaronara è, infatti, il prodotto tipico principe di Castelvetere sul Calore. Si tratta di un tipo di pasta realizzata rigorosamente a mano, il cui impasto di acqua e farina si lavora fino a conferirgli la giusta consistenza per poi essere tagliato in una forma simile a quella di un grosso spaghetto. Condita con sugo o fagioli, viene preparata seguendo ancora i metodi tradizionali tramandati per generazioni. A questo straordinario piatto è dedicata, appunto, la Sagra della Maccaronara di Castelvetere sul Calore che accoglierà, all’ombra dell’antico castello, i visitatori e gli appassionati buongustai, desiderosi di trascorrere indimenticabili momenti in uno degli scenari più suggestivi della verde Irpinia. Accanto alla Maccaronara sarà possibile degustare anche le altre numerose prelibatezze della cucina e della gastronomia locale, accompagnate dagli ottimi vini ricavati dalle locali uve. A completare l’evento l’immancabile animazione musicale con spettacoli folkloristici, musica popolare e l’immancabile tarantella, con la partecipazione, il giorno 12 del gruppo “Piccimondo” e il giorno 13 de “I Simpatici Italiani”. Un nuovo imperdibile appuntamento, dunque, alla riscoperta dei valori di condivisione e accoglienza tipici del borgo irpino che saprà ancora una volta offrire, a chi giungerà per l’occasione, il meglio dei suoi sapori e della sua storia.

