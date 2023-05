TPL, AIR prima azienda in Campania per vendita di titoli su App.

AIR Campania è la prima azienda su scala regionale per numero di titoli venduti tramite APP. È quanto emerge dai dati rilasciati dal Consorzio UnicoCampania, che si occupa della gestione della tariffazione per il trasporto pubblico locale nella regione Campania.

L’azienda nel primo quadrimestre del 2023 ha fatto registrare un incremento di vendite dei ticket digitali del 68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con punte del 38% per acquisto di titoli integrati. Nel complesso AIR Campania guida la classifica delle quattordici società consorziate per titoli venduti sull’APP di UnicoCampania, conquistando una fetta di mercato digitale che si attesta al 21%.

«È il chiaro segno del gradimento da parte degli utenti per i titoli digitali. Innovazione e digitalizzazione sono da sempre due pilastri della mission aziendale e la strada che abbiamo intrapreso è quella di un’attenzione sempre maggiore alle esigenze dei viaggiatori. Da tempo, con il sostegno della Regione Campania, abbiamo avviato un progetto che punta alla transizione digitale e in questa direzione stiamo lavorando anche per il rilascio di un’APP aziendale per garantire servizi sempre più efficienti agli utenti», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

AIR Campania si attesta al primo posto anche per le vendite attraverso la piattaforma PUNTOLIS, servizio lanciato dall’azienda regionale a giugno 2022, in accordo con UnicoCampania e Servizi in Rete 2001 srl, e poi esteso alle altre consorziate. L’80% dei biglietti venduti attraverso il sistema digitale, presente negli oltre 3.500 punti vendita regionali, riguarda servizi gestiti da AIR Campania. Un canale che ha trovato il maggior apprezzamento proprio da parte degli utenti soprattutto nelle province di Avellino e Caserta.

La rete di vendita si amplia ulteriormente. L’azienda regionale di TPL ha avviato l’installazione dei distributori automatici di titoli di viaggio, con il supporto di UnicoCampania che monitora in tempo reale i flussi di emissione. Il servizio è attivo presso le autostazioni di Avellino e Grottaminarda e nei prossimi mesi sarà esteso alla rete di info-point di AIR Campania presenti sul territorio regionale. L’utente, selezionando sullo schermo digitale la destinazione e la modalità di pagamento (contanti o bancomat), può procedere all’acquisto in maniera facile e veloce.