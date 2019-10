Tra sogno e natura, continua la mostra di Bruno Tarantino a Giù da Thomas.

Continua presso l’Hosteria Giu’ da Thomas , nel centro storico , la mostra di pittura ” Tra sogno e natura ” di Bruno Tarantino.



Partita lo scorso 9 ottobre , l’esposizione sta riscuotendo un notevole successo e sta attirando l’attenzione di numerosi clienti e appassionati d’arte e della buona cucina locale.



Dalla presentazione critica di Vella si legge :” Tarantino propone immagini dove il colore è davvero fondamentale per creare visioni romantiche e ricercate. Il mondo dei sogni è uno dei principali motivi d’ispirazione della sua arte. Egli interroga il suo inconscio e ottiene da esso un dialogo fecondo e appagante che si traduce in una trasposizione su tela di un approccio positivo e sereno alla vita.



L’artista privilegia infatti una dimensione ludica dell’esistenza in cui frammenti di realtà entrano in contatto con la materia dei sogni. I paesaggi di Tarantino sono spazi senza dimensioni stabilite, in cui elementi diversi si incontrano e si trasformano senza regola alcuna. In particolare si scorgono tracce di architettura metafisica e la presenza di alberti fioriti e da frutto, illluminati da radiosi tramonti.

Animano l’atmosfera, figure umane, di derivazione dechirichiana, che cercano una connessione con la natura, attraverso pratiche creative e sensoriali, come la danza, o assumendo la forma o il colore dell’ambiente.

Le opere di Tarantino sono scene, intrise di una forte spiritualita’, da esplorare e da abitare, contemplando in silenzio la bellezza di quei luoghi in cui è facile individuare un’oasi di pace, di magia e stabilità”.

L’Hosteria Giu’ da Thomas è in via Recinto Dogana n.5 ed è aperta tutti i giorni tranne il lunedi’.