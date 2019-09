Tradizione e Comicità al Gesualdo, si inizia con Vincenzo Salemme.

Sarà Vincenzo Salemme ad aprire, sabato 26 e domenica 27 ottobre, il cartellone “Tradizione e Comicità”della nuova stagione del Teatro “Carlo Gesualdo”. Il programma completo dell’attesissima rassegna è stato presentato stamane dal direttore del Teatro Pubblico Campano Alfredo Balsamo, affiancato da Antonio Caradonna, componente del Direttivo.

Presenti anche il Sindaco di Avellino Gianluca Festa e Espedito Giaccio dell’Associazione Mister Punchche, insieme all’amministrazione comunale e al TPC, ha curato la rassegna di Teatro Ragazzi “Primi Applausi” rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

“Il Teatro Gesualdo può e deve diventare riferimento per tutta la provincia”, ha precisato in un passaggio il primo cittadino. “Continuare a parlare di Teatro di Avellino è riduttivo. Come io mi sento, nel massimo rispetto di tutti i miei colleghi, anche Sindaco dell’Irpinia, oltre che del capoluogo, così il “Gesualdo” deve essere veicolato e percepito come il Teatro dell’Irpinia”.

Per Festa la cultura può diventare uno dei motori di sviluppo del territorio.“Il cartellone di quest’anno è la conferma che il nostro Teatro ha tutte le potenzialità per allargare gli orizzonti e iniziare a proporsi anche su scala regionale e nazionale. E’ una sfida che vedrà la nostra amministrazione impegnata in prima linea”.

Ricco e curatissimo il cartellone del buon umoreche prevede anche le performance di Alessandro Siani con il suo Felicità Tour, di Lello Arena con “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, di Carlo Buccirosso con la divertente commedia “La rottamazione di un uomo perbene” e di Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company.

Completano il cartellone “Tradizione e Comicità” la Cantata dei Pastori di Peppe Barra, Biagio Izzo, Ale e Franz e la commedia “dimagrante” interpretata da quattro donne, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo.

“Anche quest’anno – ha precisato il direttore del TPC Balsamo – ci presentiamo al nostro pubblico con un cartellone di grande qualità, con nomi noti e di richiamo. La rassegna Red è molto attesa e sono convinto che anche quest’anno ci sarà da divertirsi”.

Riflettori accesi nel corso della conferenza stampa anche sul progetto “Primi Applausi”, nato nel 1994 e ospitato dal 2001 dal Teatro di Avellino.La novità di quest’anno è il nuovo cartellone rivolto alle famiglie, “Domenica a teatro con mamma e papà”. Si tratta di quattro appuntamenti con spettacoli messi in scena da compagnie di teatro di ragazzi che vanno a completare un programma ricco di eventi e appuntamenti da non perdere.

“Il Teatro di Avellino – ha sottolineato Giaccio – diventa contenitore di una proposta culturale mirata per le nuove generazioni e, come Mister Punch, non potevano non sposare un progetto che è diventato un riferimento per tutte le scuole del territorio”.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

martedi e mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì e sabato 10.00- 13.00/17.00-20.00

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com